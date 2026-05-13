La desaparición de Mireyda Ordóñez Ortiz, de 35 años, y su hijo Camilo Alejandro Meneses Ordóñez, de 11, terminó en tragedia en el municipio de Florida.

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Tras 25 días de intensa búsqueda, las autoridades confirmaron el hallazgo de los cuerpos de ambos enterrados en el patio de su propia vivienda, ubicada en el corregimiento San Antonio de los Caballeros.

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La mujer y el menor habían sido reportados como desaparecidos desde el pasado 19 de abril, hecho que generó preocupación entre familiares, amigos y habitantes de la zona, quienes realizaron jornadas de búsqueda, marchas y manifestaciones públicas para exigir ayuda y respuestas sobre su paradero.

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El hallazgo de los cuerpos causó conmoción entre la comunidad del corregimiento, donde durante semanas se mantuvo la esperanza de encontrarlos con vida.

De acuerdo con las primeras hipótesis de las autoridades, el principal sospechoso del doble crimen sería Marco Antonio Ramírez Alzate, de 26 años, expareja sentimental de Mireyda y padrastro del niño.

Según la información preliminar conocida por las autoridades, el hombre se habría quitado la vida la semana pasada en el municipio de Santander de Quilichao.

Los investigadores buscan establecer si el presunto responsable asesinó a la mujer y al menor tras la ruptura de la relación sentimental que mantenía con Mireyda Ordóñez.

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Por ahora, unidades de criminalística adelantan labores forenses y de recolección de pruebas para esclarecer las circunstancias exactas del crimen y determinar cómo ocurrieron los hechos.

El caso ha generado rechazo e indignación en el suroriente del Valle del Cauca, mientras familiares y habitantes del sector exigen justicia por la muerte de Mireyda y Camilo Alejandro.

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