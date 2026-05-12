En medio de hallazgos de muertos en Colombia, la tragedia golpea al deporte nacional tras la confirmación del fallecimiento de Yeiner Gómez, una promesa del pugilismo barranquillero. El deportista de 28 años desapareció el pasado domingo después de participar en una importante cartelera boxística en la capital del Atlántico, según reveló el portal Agencia Api.

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Habitantes de la vereda Cabica, en zona rural del municipio de Soledad, encontraron los restos humanos mientras flotaban sobre las aguas del río Magdalena. La Policía Metropolitana de Barranquilla atendió el llamado ciudadano y coordinó las labores de inspección técnica.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses identificó formalmente el cuerpo en la mañana de este martes 12 de mayo. Los expertos forenses utilizaron varios tatuajes característicos para el reconocimiento, destacando especialmente la figura de una serpiente grabada en su torso.

Gómez compitió profesionalmente el pasado sábado 9 de mayo durante el evento WBA Future Champions Colombia. En aquel combate sufrió su primera derrota oficial luego de enfrentar a Leider Galvis, apenas horas antes de perder el contacto con sus familiares.

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La noticia causa una profunda consternación entre entrenadores y aficionados de la región Caribe. Yeiner Gómez representaba el futuro del boxeo regional y su violento final detiene una carrera que apenas comenzaba a ganar relevancia en los cuadriláteros nacionales.

Actualmente, las autoridades judiciales no revelan hipótesis concretas sobre los motivos del homicidio ni confirman la captura de sospechosos. La investigación permanece activa para esclarecer las circunstancias del crimen y ubicar a los responsables materiales de este hecho que enluta al boxeo.

El entorno deportivo colombiano reacciona con tristeza ante la pérdida de un talento joven y disciplinado. Medicina Legal continúa con los procedimientos de rigor mientras la comunidad exige justicia por la memoria del deportista asesinado en extrañas circunstancias cerca de Barranquilla.

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