Consternación y rechazo ha generado en el sur del departamento del Cesar el asesinato de Angie Lorena Cáceres Páez, una joven de 25 años oriunda del municipio de San Alberto (Cesar), cuyo cuerpo fue hallado en la mañana del lunes 11 de mayo a un costado de la vía que comunica a San Martín con San Alberto.

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El hallazgo se registró en una trocha ubicada aproximadamente a un kilómetro del casco urbano de San Martín. Conductores y habitantes que transitaban por el sector observaron el cuerpo entre la maleza y alertaron de inmediato a la Policía Nacional, que llegó al lugar para verificar la situación.

Según las primeras informaciones conocidas, la joven presentaba visibles signos de violencia. Versiones preliminares indican que tenía una bufanda atada al cuello, las manos amarradas, golpes en el rostro y heridas ocasionadas con arma de fuego, elementos que ahora son materia de investigación por parte de las autoridades judiciales.

En un primer momento no se conocía la identidad de la víctima. Sin embargo, tras la difusión del caso en redes sociales, familiares confirmaron que se trataba de Angie Lorena Cáceres Páez, residente en San Alberto. De acuerdo con allegados, la última vez que fue vista con vida ocurrió el domingo anterior al hallazgo.

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La joven trabajaba como asesora comercial en su municipio y además era aprendiz del programa Técnico en Cultivo y Cosecha de Palma de Aceite del Sena, lo que ha generado múltiples mensajes de tristeza y solidaridad entre compañeros de estudio, colegas y conocidos que la describen como una persona responsable y carismática.

Unidades de la Policía Judicial y la Fiscalía General de la Nación realizaron la inspección técnica del cadáver y trasladaron el cuerpo a Medicina Legal en Aguachica para adelantar los análisis correspondientes. Paralelamente, investigadores iniciaron entrevistas con familiares y personas cercanas para reconstruir los últimos movimientos de la víctima y establecer una línea clara de investigación.

Hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial sobre los móviles del crimen ni hipótesis confirmadas. No obstante, las autoridades avanzan en la recolección de pruebas para identificar a los responsables de este hecho violento que ha causado profunda indignación entre los habitantes de San Alberto, San Martín y otras poblaciones del Magdalena Medio.

La comunidad exige justicia y que el caso no quede en la impunidad, mientras crece la preocupación por la seguridad en esta zona del sur del Cesar.

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