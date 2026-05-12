El panorama político de cara a las elecciones presidenciales de 2026 se sacudió este martes con las declaraciones de María Claudia Tarazona, viuda del asesinado senador Miguel Uribe Turbay. En una entrevista con el programa Aquí y Ahora de La FM, Tarazona rompió su silencio para anunciar que su apoyo oficial será para Paloma Valencia, a quien calificó como la única opción viable para evitar que el país caiga en manos de sectores radicales.

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“Tenemos una oportunidad para ganarle a Iván Cepeda en elecciones, una única y esa es Paloma, no hay más”, afirmó Tarazona, vinculando su decisión no solo con una estrategia política, sino con la urgencia de unidad que, según ella, su esposo siempre promulgó. La viuda fue enfática al señalar que otras opciones, como la de Abelardo de la Espriella, dividen el voto y dejan al país a merced de la incertidumbre.

La noticia llega cuando Colombia aún procesa el vacío dejado por Uribe Turbay, víctima de un atentado el 7 de junio de 2025 en el parque El Golfito de Modelia, en Bogotá. Aquella tarde, mientras el precandidato de 39 años hablaba con la comunidad, un adolescente de 14 años, conocido como alias ‘Tianz’, le disparó a quemarropa. Tras una lucha de dos meses en la Fundación Santa Fe, el líder político falleció el 11 de agosto, dejando al Centro Democrático sin una de sus figuras más prometedoras.

Las investigaciones ya han dado frutos con las condenas de alias ‘Gabriela’, ‘El Viejo’ y ‘El Veneco’, además de la sanción al menor de edad. Sin embargo, el país no olvida que la orden del crimen provino de la Segunda Marquetalia, bajo el mando de ‘Iván Márquez’.

Como parte de la revelación de este apoyo, La FM dio a conocer un audio enviado por Miguel Uribe Turbay a su equipo de trabajo poco antes del atentado. En la grabación, se escucha al senador pedir respeto absoluto por sus competidores, con un énfasis especial: “Respeto total por nuestros compañeros… especialmente por las mujeres del partido. El 26 va a ser muy grave si no estamos unidos en el país”.

Para Tarazona, estas palabras son la prueba reina de que la voluntad de su esposo era consolidar una fuerza que impidiera la llegada de Cepeda a la Casa Nariño, misión que hoy, en sus palabras, solo recae en la figura de Paloma Valencia.

Quién mandó a matar a Miguel Uribe Turbay

Las declaraciones de Simeone Pérez Marroquín, alias el 'Viejo', revelaron cómo se organizó, planeo y ejecutó el crimen de Miguel Uribe Turbay. Según esta versión, alias el 'Zarco Aldinever' fue la persona de la Segunda Marquetalia, disidencia de las Farc, que ordenó el magnicidio en el que participaron alias 'Yako', quien fue la conexión con las personas en Bogotá; alias 'Chipi', quien se encargó de planear y reclutar al menor de edad que disparó el arma y alias el 'Viejo', quien hizo parte de la planeación del hecho.