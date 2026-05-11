En una emotiva entrevista concedida a Noticias Caracol, María Claudia Tarazona, esposa del senador Miguel Uribe Turbay, abrió su corazón y recordó uno de los momentos más significativos que vivió junto a su pareja: el último aniversario que celebraron juntos y el regalo que hoy conserva como uno de sus tesoros más personales.

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Visiblemente conmovida, Tarazona explicó que mayo siempre ha sido un mes profundamente especial para su familia. “Mayo es un mes muy especial para mi familia: cumplen dos de mis hijas, María e Isabella, es el Día de la Madre y el 14 de mayo yo celebraría mi aniversario con Miguel”, relató durante la conversación.

Fue precisamente en esa fecha cuando el senador le entregó un libro personalizado que terminó convirtiéndose en un símbolo de su historia de amor. Según contó, el álbum llevaba una portada sencilla pero cargada de significado: “María Claudia y Miguel. 2016, año en el que nos casamos, 2025. Nueve años y contando”.

Al recordar el momento, la esposa del congresista no pudo contener las lágrimas mientras mostraba el obsequio ante las cámaras. Explicó que el libro incluía fotografías impresas por él mismo y varias páginas en blanco destinadas a seguir escribiendo juntos su historia.

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La parte más emotiva fue la dedicatoria que el senador dejó escrita en las primeras páginas. Tarazona leyó el mensaje que aún la conmueve profundamente: “Amor, estas páginas son para que escribamos juntos nuestros recuerdos, anécdotas y nuestra historia de amor. Son los nueve años más felices de mi vida y este es solo el comienzo”.

El texto continuaba con palabras de agradecimiento y promesas de futuro: “Gracias por ser incondicional, gracias por tu paciencia, gracias por haber creído en el amor. Veo estas fotos y confirmo que valió la pena luchar por la mujer que amo y seguiré luchando. Sueño con que sigas siendo feliz a mi lado. Gracias por la familia que tenemos. Te amo. Eres el amor de mi vida”.

Entre lágrimas, Tarazona explicó que el detalle tenía un propósito especial: dejar espacios vacíos para seguir llenándolos con nuevos recuerdos familiares. “Mandó a imprimir fotos y dejó páginas en blanco para que las llenáramos con los nuevos momentos”, contó.

(Vea también: Menor de edad que asesinó a Miguel Uribe Turbay será declarado víctima en el proceso judicial)

El libro, que inicialmente fue pensado como un proyecto para el futuro, hoy se convirtió en una pieza cargada de memoria, amor y nostalgia para María Claudia Tarazona, quien aseguró que cada página representa una parte imborrable de su vida junto al senador.

Quién mandó a matar a Miguel Uribe Turbay

Las declaraciones de Simeone Pérez Marroquín, alias el 'Viejo', revelaron cómo se organizó, planeo y ejecutó el crimen de Miguel Uribe Turbay. Según esta versión, alias el 'Zarco Aldinever' fue la persona de la Segunda Marquetalia, disidencia de las Farc, que ordenó el magnicidio en el que participaron alias 'Yako', quien fue la conexión con las personas en Bogotá; alias 'Chipi', quien se encargó de planear y reclutar al menor de edad que disparó el arma y alias el 'Viejo', quien hizo parte de la planeación del hecho.