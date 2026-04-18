El menor de edad que confesó haber cometido el crimen no solo fue sancionado con siete años de privación de la libertad, sino que ahora también fue reconocido como víctima dentro del mismo expediente contra otros implicados.

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Esta decisión ha causado indignación, especialmente en la familia del político, que debe compartir esa condición con el responsable directo del homicidio.

Según la Fiscalía, el menor fue reclutado por una red criminal liderada por Jhorman David Mora, quien se encargaba de captar jóvenes para ejecutar asesinatos a cambio de dinero.

Testimonios y pruebas indican que el adolescente conocía el plan, recibió instrucciones detalladas y mostró disposición para cumplir el crimen. Incluso expresó previamente su intención de disparar contra la víctima.

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No obstante, el proceso también evidencia que el menor fue instrumentalizado por una estructura delictiva que lo presionó y amenazó, lo que sustenta su reconocimiento como víctima.

Este doble rol —victimario y víctima— abre un debate jurídico y ético, ya que podría permitirle en el futuro reclamar reparaciones al Estado, pese a su responsabilidad en el magnicidio.

Quién mandó a matar a Miguel Uribe Turbay

Las declaraciones de Simeone Pérez Marroquín, alias el 'Viejo', revelaron cómo se organizó, planeo y ejecutó el crimen de Miguel Uribe Turbay. Según esta versión, alias el 'Zarco Aldinever' fue la persona de la Segunda Marquetalia, disidencia de las Farc, que ordenó el magnicidio en el que participaron alias 'Yako', quien fue la conexión con las personas en Bogotá; alias 'Chipi', quien se encargó de planear y reclutar al menor de edad que disparó el arma y alias el 'Viejo', quien hizo parte de la planeación del hecho.