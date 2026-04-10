La Interpol emitió en las últimas horas una circular roja contra seis integrantes de la ‘Segunda Marquetalia’, señalados por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. La medida busca formalizar las órdenes de captura contra los presuntos autores intelectuales del crimen, en un paso clave para su persecución internacional.

Sigue a PULZO en Discover

El director de la Dijín, Elver Vicente Alfonso Sanabria, dijo al respecto: “La circular roja ya fue emitida en contra de cada uno de estos autores intelectuales. A cada uno de los que componen, como cabecillas, la ‘Segunda Marquetalia’, como alias Iván Márquez y John 40 (…) Ya fue publicada la circular roja”. Con esta decisión, autoridades de 196 países podrán ubicar y capturar a los señalados, indicó el diario.

Las autoridades colombianas buscan fortalecer la cooperación internacional, especialmente con Venezuela, donde, según informes de inteligencia, estarían varios de los implicados. “Este crimen no deberá quedar en la impunidad”, aseguró el coronel Sanabria, al resaltar la relevancia de esta acción para avanzar en el caso, tal como recogió ese medio.

Lee También

#ATENCIÓN | La Interpol (@Interpol) ya expidió circular roja contra los seis cabecillas de la Segunda Marquetalia, por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, así lo acaba de confirmar, el director de la DIJIN, coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria. Desde este momento serán… pic.twitter.com/YNVwHJaQmo — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) April 10, 2026

Segunda Marquetalia y las pruebas del magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Una declaración clave ante la Fiscalía fue la de Simeone Pérez Marroquín, alias el Viejo, quien confirmó su participación en la planeación del crimen. Según su testimonio, “quien me informó que la ‘Segunda Marquetalia’ era la que había ordenado esta operación en contra del senador Miguel Uribe fue Kendry Téllez Álvarez, alias Yako”, dijo.

Lee También

En su relato, el implicado explicó cómo fue contactado. “Recuerdo que días antes del homicidio del senador, Kendry Téllez Álvarez, alias Yako, salió de la cana (cárcel) y me contactó. Me dijo que había unos negocios buenos, pero que tenía que ir a hablar con un man en la frontera”, narró. También agregó: “Me dijo que los trabajos eran importantes, como mover armas y cometer homicidios”.

Alias ‘Yako’ habría dado la orden final para ejecutar el atentado y articuló el contacto entre los implicados, incluido quien reclutó al menor que disparó contra el senador en Bogotá. Tras estos avances, la Fiscalía y la Policía publicaron un cartel de recompensas: hasta 5.000 millones de pesos por alias ‘Iván Márquez’, 4.000 millones por otros cabecillas y 2.000 millones por más integrantes. Por información sobre alias ‘Yako’ se ofrecen 500 millones.

Quién mandó a matar a Miguel Uribe Turbay

Las declaraciones de Simeone Pérez Marroquín, alias el 'Viejo', revelaron cómo se organizó, planeo y ejecutó el crimen de Miguel Uribe Turbay. Según esta versión, alias el 'Zarco Aldinever' fue la persona de la Segunda Marquetalia, disidencia de las Farc, que ordenó el magnicidio en el que participaron alias 'Yako', quien fue la conexión con las personas en Bogotá; alias 'Chipi', quien se encargó de planear y reclutar al menor de edad que disparó el arma y alias el 'Viejo', quien hizo parte de la planeación del hecho.