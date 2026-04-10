Un hecho de violencia ha causado profunda indignación en Soacha, donde un padre de familia perdió la vida tras intentar proteger a su hijo durante un presunto hurto en vía pública.

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Según ‘Gato noticias’, la víctima fue identificada como Miguel Ariza, de 51 años, residente del barrio San Humberto. De acuerdo con versiones preliminares conocidas por este medio, el hombre fue atacado con arma cortopunzante en medio de un enfrentamiento con el presunto delincuente, quien sería un adolescente de 14 años.

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Según la información recopilada, los hechos se habrían presentado en la tarde del día anterior, cuando Ariza salió de su vivienda en compañía de su hijo, de 17 años, para realizar una diligencia en una zona comercial del sector.

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En ese momento, el padre habría sacado su celular sin notar que, presuntamente, era vigilado por el agresor y otro posible cómplice. En cuestión de segundos, el joven señalado le arrebató el dispositivo y emprendió la huida.

Ante la situación, el hijo de la víctima reaccionó e intentó recuperar el teléfono, logrando interceptar al presunto ladrón. Esto derivó en un forcejeo que rápidamente escaló a una confrontación física.

Fue entonces cuando Miguel Ariza intervino para defender a su hijo. En medio del altercado, el agresor habría sacado un cuchillo y le propinó varias heridas de gravedad al padre, quien falleció a causa de las lesiones. El menor de 17 años también resultó herido durante la riña.

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Tras el ataque, el presunto homicida huyó del lugar. Las autoridades adelantan operativos para dar con su paradero y esclarecer completamente lo ocurrido, incluyendo la posible participación de otro implicado.

El caso ha causado asado conmoción entre los habitantes de la zona, quienes lamentan la muerte de un hombre descrito por sus allegados como trabajador y dedicado a su familia.

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Mientras avanzan las investigaciones, la comunidad exige justicia y mayores acciones frente a la inseguridad en el municipio, especialmente ante la presunta participación de menores de edad en hechos violentos.

Las autoridades no han emitido aún un pronunciamiento oficial detallado sobre el caso. Entretanto, familiares y vecinos despiden a Miguel Ariza en medio del dolor por una tragedia que, según señalan, pudo evitarse.

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