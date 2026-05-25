Red + Noticias informó este lunes 25 de mayo que decidió separar temporalmente de sus funciones al director del noticiero, en medio de investigaciones relacionadas con hechos de acoso.

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La decisión fue comunicada mediante un pronunciamiento oficial divulgado en sus redes, en el que el canal explicó que la medida busca garantizar “la transparencia, la imparcialidad y el adecuado desarrollo de las investigaciones en curso”.

Este es el comunicado publicado por el medio:

Aunque el comunicado no menciona nombres ni entrega detalles específicos sobre los hechos de acoso investigados, sí deja claro que el caso está relacionado con asuntos internos sensibles dentro de la organización.

En el documento, el medio aseguró que la decisión responde a su compromiso con la protección de las personas y el respeto por el debido proceso.

“Esta decisión responde al compromiso de la organización con la protección de las personas, el respeto por el debido proceso y la garantía de un entorno laboral digno, seguro y respetuoso”, señaló Red+ Noticias.

Además, el canal indicó que continuará colaborando plenamente con el Ministerio del Trabajo, entidad que actualmente adelanta actuaciones relacionadas con el caso.

El pronunciamiento también destacó que seguirán aplicando sus protocolos internos de prevención, atención y acompañamiento, orientados a proteger los derechos y el bienestar de todos los trabajadores y colaboradores del medio de comunicación.

Canal rechazó conductas que afecten la dignidad de colaboradores

“El canal rechaza de manera categórica cualquier conducta que atente contra la dignidad, la integridad y los derechos de las personas que colaboran en Red+ Noticias”, concluyó el texto.

Por ahora, el canal no ha entregado más detalles sobre la investigación ni sobre el tiempo que durará la separación temporal del director mientras avanzan las actuaciones correspondientes.

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