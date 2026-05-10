El periodismo colombiano está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Bianca Gambino, una de las figuras más emblemáticas de la televisión local a finales de los años 90. Gambino, quien tenía 52 años, perdió la vida luego de enfrentar una enfermedad que la mantuvo alejada de los medios en los últimos tiempos.

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Su nombre quedó grabado en la historia de los medios de comunicación en el país al ser la encargada de dar inicio a las transmisiones de Citytv en marzo de 1999. Junto al periodista Guillermo Villamil, Bianca fue el primer rostro que vieron los bogotanos en una propuesta informativa que revolucionó el formato de las noticias locales desde el centro de la capital.

Más allá de su exitoso paso por el canal de la casa editorial El Tiempo, Gambino también brilló en el noticiero CM&, donde consolidó su estilo sobrio y profesional. Su talento frente a las cámaras no pasó desapercibido, pues fue galardonada con un Premio Simón Bolívar en la categoría de mejor presentadora, el máximo reconocimiento al periodismo en Colombia.

Colegas y amigos han inundado las redes sociales con mensajes de condolencia, recordando a Bianca como una profesional íntegra que marcó el camino para las nuevas generaciones de comunicadores. Su legado perdura como parte esencial de la transformación de los medios en el inicio del nuevo milenio.

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