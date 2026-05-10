La prensa colombiana está nuevamente de luto debido al fallecimiento de la periodista Bianca Gambino, quien murió en la mañana de este domingo, 10 de mayo, a sus 52 años.

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Gambino era muy recordada porque fue una de las caras más visibles de la televisión en la década de los 90, al punto de que presentó el primer informativo del canal CityTV, lo cual le abrió varias oportunidades profesionales.

De hecho, regresó varios años después a esta casa periodística y en 2024 le hicieron un emotivo homenaje en vivo. Este fue el video de aquella oportunidad:

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De qué murió Bianca Gambino

Sin embargo, en los últimos meses su salud se venía deteriorando considerablemente, pues hace dos años fue diagnosticada con cáncer de colon, una complicada enfermedad con la que venía luchando de una forma muy valiente.

Desafortunadamente, esta situación fue más fuerte y este domingo, justo en el Día de la Madre, se confirmó su fallecimiento.

Quién era Bianca Gambino

Bianca Gambino era una destacada periodista colombiana con más de 25 años de experiencia en medios audiovisuales. Reconocida por su profesionalismo, carisma y cercanía con el público, marcó un hito en la televisión colombiana al convertirse en la primera presentadora de CityNoticias, el noticiero insignia de CityTV. Junto a Guillermo Villamil, condujo la emisión inaugural del canal el 19 de marzo de 1999.

Tras su paso por CityTV, Gambino consolidó su trayectoria en CM&, donde se desempeñó durante más de una década como presentadora principal, ganándose el cariño de los televidentes por su estilo directo y confiable. También ha trabajado en radio (W Radio) y ha participado en diversos proyectos de opinión y entrevistas.

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Especialista en comunicaciones y gerencia estratégica de marca, alternaba su labor periodística con actividades como maestra de ceremonias en eventos gremiales y colaboraciones en producciones institucionales.

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