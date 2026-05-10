La muerte de la periodista Bianca Gambino ha despertado una profunda nostalgia en Bogotá, pues su nombre está intrínsecamente ligado al nacimiento de un ícono de la ciudad: Citytv. Hace 27 años, en marzo de 1999, Gambino fue la encargada de saludar por primera vez a los televidentes desde un moderno set ubicado en el corazón del centro de la capital.

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El proyecto, que hoy es un referente de información local, comenzó en las antiguas instalaciones de la Casa Editorial El Tiempo, en la Avenida Jiménez con carrera Séptima. En un laboratorio audiovisual improvisado en el sótano donde antes rugían las rotativas, Bianca Gambino y Guillermo Villamil encabezaron la primera emisión de Citynoticias, bajo la dirección de Juan Lozano.

Bianca no solo fue la pionera, sino que compartió set y redacción con una generación de periodistas que hoy lideran la opinión en Colombia. En ese equipo inicial, Gambino trabajó de la mano con figuras como:

La apuesta de Citytv, con Bianca como rostro principal, fue romper el molde de la televisión tradicional para enfocarse en las historias de la gente. Esa esencia le ha valido al canal 12 premios India Catalina y ha convertido sus pantallas en una escuela para los mejores comunicadores del país.

Aunque los rostros han cambiado con las décadas, el impacto de esa primera noche de transmisión liderada por Gambino sigue intacto en la memoria de los bogotanos. Su fallecimiento a los 52 años cierra un capítulo dorado de la televisión que ella misma ayudó a fundar desde un sótano lleno de sueños en el centro de Bogotá.

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