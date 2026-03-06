Un curioso momento se vivió este jueves 5 de marzo durante la emisión del noticiero de la mañana de Citytv, cuando el periodista Juan David Ocampo decidió probar en primera persona uno de los servicios que estaba cubriendo en su informe: las duchas gratuitas habilitadas para habitantes de calle en el Parque Tercer Milenio, en Bogotá.

El comunicador se encontraba haciendo un reportaje sobre un programa social del Distrito que busca mejorar las condiciones de higiene de las personas que viven en la calle en el centro de Bogotá.

En medio del informe, Ocampo sorprendió a los televidentes al salir de una de las duchas del lugar después de haberse bañado para experimentar cómo funciona el servicio.

El momento comenzó a circular en redes y despertó comentarios de todo tipo. Algunos usuarios tomaron con humor la escena, mientras que otros destacaron el hecho de que el periodista mostrara de manera práctica cómo funcionan estos espacios que fueron creados para atender a la población habitante de calle.

Acá, el video de lo sucedido:

Hoy City TV, nos regaló una joya del periodismo de inmersión en el país. Tanto así que las risas se escucharon en el estudio 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/dj2p9KqgdI — Alicia en el pais del sagrado corazón (@laaliciasumerce) March 6, 2026

¿De qué se tratan las duchas del Parque Tercer Milenio?

El programa funciona en el parqueadero subterráneo del Parque Tercer Milenio, un punto estratégico del centro de la ciudad donde históricamente se concentra una gran cantidad de habitantes de calle.

Allí se instaló un espacio conocido como punto de autocuidado, en el que las personas pueden acceder de manera gratuita a servicios básicos de aseo personal. Entre los servicios disponibles están:

Duchas para bañarse.

Lavamanos para higiene personal.

Espacios para cepillado dental.

Zonas para afeitarse.

Vestieres para cambiarse de ropa.

Además, en algunos casos se entregan elementos básicos de higiene como jabón, crema dental o cuchillas de afeitar.

La idea de este tipo de espacios es ofrecer condiciones mínimas de higiene a una población que, por su situación, no tiene acceso regular a agua potable, baños o productos de aseo.

El programa no solo se enfoca en la higiene personal. También busca acercar a esta población a distintos servicios sociales y de salud del Distrito.

En el punto de autocuidado participan varias entidades, entre ellas la Secretaría Distrital de Integración Social, la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá y el Idipron.

Gracias a esta articulación, las personas que llegan al lugar también pueden acceder a:

Orientación para ingresar a programas sociales.

Revisión de su estado de salud.

Vacunación.

Pruebas rápidas para detectar enfermedades.

Verificación de afiliación al sistema de salud.

Capacidad y horarios del servicio

Según información del Distrito, el punto de autocuidado del Parque Tercer Milenio puede atender aproximadamente a 300 personas al día.

El servicio funciona en jornadas establecidas durante la semana y está pensado principalmente para habitantes de calle que permanecen en sectores cercanos del centro de la ciudad, como zonas comerciales y barrios donde se concentra esta población.

La meta del Distrito es lograr miles de atenciones al mes, con el fin de mejorar las condiciones de higiene y salud de las personas que viven en la calle y reducir los riesgos sanitarios asociados a la falta de acceso a servicios básicos.

