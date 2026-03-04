Mientras que un caso de infidelidad fue viral, un país de Europa se robó la atención en redes sociales porque las mujeres allí buscan la contratación de los hombres para que cumplan con labores de ‘maridos’.

El fenómeno demográfico en Letonia es una realidad documentada que ha captado la atención de sociólogos y medios internacionales, debido a que este sitio báltico registra una de las brechas de género más pronunciadas del mundo.

Según datos del Banco Mundial y la oficina de estadística de la Unión Europea, Eurostat, existe un desequilibrio notable entre la población masculina y femenina, especialmente en los rangos de edad superiores a los 30 años.

Esta situación se debe a factores históricos, una mayor esperanza de vida en las mujeres y altos índices de mortalidad prematura en hombres por causas relacionadas con el estilo de vida y enfermedades cardiovasculares.

¿En qué consisten los maridos por una hora en Letonia y qué servicios ofrecen?

En este contexto, ha surgido y se ha popularizado el servicio denominado “marido por una hora” (vīrs uz stundu), según el diario ADN. Contrario a lo que el nombre podría sugerir de forma pícara, se trata de una actividad económica legítima y profesional enfocada en el mantenimiento del hogar.

La escasez de mano de obra masculina en el ámbito doméstico, sumada a una alta proporción de hogares liderados por mujeres solteras o viudas, ha provocado una demanda creciente de especialistas capaces de ejecutar reparaciones menores, instalaciones eléctricas o trabajos de fontanería que tradicionalmente se delegaban a los varones de la familia.

Las empresas que ofrecen estos servicios en ciudades como Riga explican que el término “marido” se utiliza de forma comercial para crear cercanía y confianza, enfatizando que el trabajador llegará a solucionar esos problemas cotidianos que un cónyuge resolvería en casa. No se trata de un servicio de acompañamiento, sino de una respuesta práctica a una necesidad estructural.

Las mujeres letonas, que suelen tener niveles educativos superiores a los hombres en su país, han impulsado este mercado al buscar soluciones rápidas y seguras para el cuidado de sus viviendas sin depender de favores de terceros o de familiares ausentes.

La fama de este servicio ha trascendido fronteras, convirtiéndose en un símbolo de la resiliencia y la adaptación económica de la sociedad letona ante su crisis demográfica.

Aunque el nombre pueda sonar llamativo para el marketing, el trasfondo refleja un cambio profundo en la estructura familiar y laboral del Báltico, donde la independencia femenina y la falta de hombres han creado nichos de emprendimiento únicos en la región.

¿Qué aerolíneas vuelan desde Colombia hasta Lituania?

Para viajar desde Colombia hasta Letonia, los pasajeros deben planificar una ruta con al menos una escala, ya que no existen vuelos directos que conecten estas dos naciones.

La principal puerta de entrada a este país báltico es el Aeropuerto Internacional de Riga, el cual sirve como centro de conexiones para diversas aerolíneas europeas que operan desde los principales puertos de salida en Colombia, principalmente desde Bogotá.

La opción más robusta y frecuente es volar a través de la aerolínea alemana Lufthansa. Los viajeros pueden salir desde el Aeropuerto El Dorado hacia Frankfurt o Múnich y, desde allí, conectar directamente con Riga.

Otra alternativa muy utilizada es la combinación de Avianca o Iberia con destino a Madrid o Londres. Una vez en territorio europeo, es posible realizar el trayecto final hacia la capital letona mediante Air Baltic, la aerolínea de bandera de Letonia, que ofrece una de las redes más extensas de conectividad hacia la región del Báltico.

Air France y KLM también representan opciones sólidas, realizando escalas en París o Ámsterdam respectivamente. Estas compañías suelen ofrecer tiquetes integrados que facilitan el tránsito de maletas y minimizan los riesgos de pérdida de conexión.

Para los viajeros que buscan optimizar el presupuesto, es común volar hacia una capital europea principal y luego adquirir un trayecto independiente con operadoras de bajo costo como Ryanair o Wizz Air, las cuales tienen rutas frecuentes hacia Riga desde múltiples ciudades europeas.

Es fundamental revisar la vigencia del pasaporte y los requisitos sanitarios actuales, aunque los colombianos no requieren visa para estancias cortas en el espacio Schengen.

