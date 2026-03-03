Un video que se ha vuelto viral en redes sociales en Colombia muestra la sorprendente historia de una mujer que descubrió que su esposo tenía tres hijos ocultos con su cuñada.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Mujer descubre infidelidad de su pareja con su mejor amiga y los graba: “Decime en la cara”)

La grabación ha causado un intenso debate en internet, donde los usuarios comentan la traición y las complejas dinámicas familiares que la acompañan.

La protagonista del video relató cómo su vida familiar se vino abajo luego de un incidente relacionado con la salud de uno de los niños, a quienes ella creía sobrinos.

Lee También

Durante años, la pareja convivió con la cuñada y los tres menores bajo la idea de que el padre biológico era el vigilante del edificio, quien supuestamente no podía hacerse cargo de ellos.

“Los tres hijos de mi hermano eran de mi esposo. Digo gracias, pero gracias a que mi esposo era el único donante compatible de médula ósea para uno de mis sobrinos. Yo, cuando tenía 3 años de matrimonio, no podía ser mamá y traía un problema, un problema que era algo que no iba a tener cura”, explicó la mujer

Luego, dijo: “Con mi esposo le pedí que nos divorciáramos, que el sueño de él era ser papá y él me decía que no, que él siempre iba a estar para mí, que siempre iba a estar conmigo, que podíamos adoptar, que no pasaba nada. Mi hermana, con un problema que tuvimos con mi mamá, se va a vivir a mi casa, yo la recibo en mi casa y ella se queda viviendo allí con nosotros, nos empieza a ayudar en la casa y hacer muchas cosas”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Red Social Col 🇨🇴 (@redsocialcol)

“Mi hermana la veía con el celador del edificio donde nosotros vivíamos, supuestamente era el novio, pero siempre le dije que tuviera mejores aspiraciones, que pensara en otras cosas. Pero a los 2 años de estar viviendo con nosotros, mi hermana resulta en embarazo, dice que era del celador, pero no quería decir nada ni que él respondiera. Criénlo, eso es para ustedes”.

“Nosotros lo recibimos como ahijado, el primer niño que llegó a nuestras vidas. Luego, al año llegó la niña, también éramos sus padrinos, y a los 2 años llegó la otra niña, igual. Nosotros éramos los padrinos y ella vivía con nosotros. Mi esposo vivía con sus dos mujeres y sus tres hijos en mi propia casa”.

El engaño se confirmó finalmente con los resultados médicos de compatibilidad, que demostraron que el hombre no era un donante voluntario sino el padre biológico del niño.

Así se descubrió que el supuesto romance de la cuñada con el celador era un montaje para encubrir la relación secreta del esposo con su propia cuñada y los tres hijos que habían tenido juntos.

El impacto emocional para la mujer fue profundo. Además de la traición de su pareja, tuvo que enfrentar la complicidad de su círculo cercano. Incluso su madre estaba al tanto de la infidelidad y de la verdadera identidad de los niños, pero decidió callar para no causarle un sufrimiento inmediato.

Esta omisión aumentó el sentimiento de abandono y desconfianza, dejando a la mujer con un profundo dolor tras años de mentiras sostenidas bajo su propio techo.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de virales hoy aquí.