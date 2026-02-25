La historia de una cría de mono churuko en Neiva, capital del Huila, llamó la atención por su parecido con el caso de ‘Punch’, el mono que se volvió viral tras conocerse su situación en Ichikawa, Japón.

Esta comparación surge debido a que el animal colombiano también se aferra a un peluche, comportamiento que se interpreta como una forma de buscar consuelo tras haber sido separado de su madre.

De acuerdo con la información compartida por la autoridad ambiental, la cría fue rescatada luego de quedar lejos de su entorno natural y actualmente permanece bajo cuidado especializado en un hogar de paso de la Cooperación Autónoma Regional del Huila (Cam Huila).

La entidad publicó tiernas fotografías del ejemplar que es víctima del trafico ilegal de Fauna Silvestre y acompaño la publicación con el mensaje: “En Huila también tenemos a nuestro ‘Puch'”.

Además, explicaron que la ausencia del vínculo materno hace que el animal se aferre al peluche, ya que los primates dependen del contacto físico constante para su desarrollo y estabilidad emocional.

Las imágenes del mono abrazando el objeto despertaron reacciones de ternura en redes sociales, pero especialistas explican que este tipo de comportamientos no corresponde a un gesto “adorable”, sino a una respuesta asociada a la necesidad de seguridad, protección y calor, funciones que normalmente cumple la madre.

El parecido con ‘Punch’ radica precisamente en ese patrón: crías que, ante la falta de la figura materna, buscan un sustituto que les proporcione tranquilidad.

“Cuando la madre no está, cualquier objeto puede convertirse en su refugio.

Esta no es una historia tierna. Es una herida causada por los humanos. Recuerda que la fauna silvestre no es mascota. Su lugar siempre será la libertad”, indicó Cam Huila en TikTok.

Las autoridades aprovecharon la atención que despertó la historia para recordar que estos animales pertenecen a la fauna silvestre y que su bienestar depende de que permanezcan en su hábitat natural, junto a su grupo social y, especialmente, con sus madres durante las primeras etapas de vida.

¿Por qué se volvió viral la historia de ‘Punch’?

La historia de “Punch” captó la atención mundial por las imágenes en las que el pequeño mono aparece abrazando un peluche como si fuera su única fuente de consuelo. El caso se conoció desde Ichikawa, en Japón, donde el animal fue rechazado por su madre en sus primeros días de vida, lo que provocó una fuerte reacción emocional entre los usuarios de redes sociales.

Punch nació bajo cuidado humano y, tras el rechazo materno, requirió alimentación asistida y acompañamiento permanente para sobrevivir. Durante ese proceso comenzó a aferrarse a un muñeco de felpa, objeto que le proporcionaba calor y sensación de protección.

Punch sleeping next to his stuffed toy

pic.twitter.com/ubgR6qFCLe — Science girl (@sciencegirl) February 24, 2026

Las imágenes en las que aparece abrazando el peluche, incluso mientras duerme, se difundieron rápidamente en internet y lo convirtieron en uno de los monos más conocidos en redes.

Con el paso de los días, su historia siguió circulando en distintas plataformas, especialmente por la expresión de fragilidad que transmitían las escenas y la conexión emocional que despertaron en miles de personas.

