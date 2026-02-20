La leyenda del cocodrilo conocido como ‘Pepe’ en el Bronx de Bogotá sigue causando debates sobre la frontera entre realidad y mito. Este barrio, surgido tras el desmantelamiento de ‘El Cartucho‘, se convirtió en un epicentro de drogas, violencia y delitos que marcaron un capítulo oscuro en la historia de la ciudad.

Entre estos relatos extremos nació la historia de Pepe, un animal que se volvió parte del folclore urbano del lugar.

Varios testimonios aseguran que “Pepe” fue usado por los grupos conocidos como ‘Los Sayayines’ para aterrorizar y castigar a sus víctimas. Pedro Ruiz, quien vivió seis años en el Bronx, relató en el programa ‘Los Informantes’ de Caracol Televisión que, para él, la leyenda era cierta: el cocodrilo llegó siendo apenas una pequeña lagartija y creció hasta convertirse en un animal imponente, con su propio estanque dentro del barrio.

“Ese cocodrilo lo conocí pequeño, se llamaba ‘Pepe’. Lo trajeron como una lagartijita, y cuando creció, hicieron un estanque grandísimo para él solo”, aseguró Ruiz.

A lo largo de los años, medios nacionales han publicado imágenes que supuestamente muestran a ‘Pepe’, reforzando la idea de que el cocodrilo existió realmente y contaba con su “cuarto” dentro del Bronx. Sin embargo, el destino del animal sigue siendo incierto.

Algunas versiones indican que fue capturado, mientras que otras aseguran que fue sacrificado y que su piel terminó en el barrio Restrepo, sur de Bogotá, para la fabricación de calzado y otros productos.

Las autoridades y expertos, no obstante, han cuestionado la veracidad de estas historias. Daniel Mejía, exsecretario distrital de Seguridad, afirmó en su perfil de X que Pepe es un mito: “No había ningún cocodrilo. Suficientes cosas nos encontramos allá dentro del Bronx como para, además, ponerle ciencia ficción a esto”, dijo.

Este contraste entre testimonios de quienes vivieron el Bronx y las declaraciones oficiales mantiene vivo el debate sobre la mezcla de realidad y leyenda en esta zona de la ciudad.

Más allá de su veracidad, la historia de ‘Pepe’ refleja la oscuridad del Bronx: un lugar marcado por el crimen, la violencia y el miedo constante. Para muchos, el cocodrilo se convirtió en un símbolo de los horrores que ejercían grupos como ‘Los Sayayines’ sobre quienes vivían o circulaban por el barrio. Pepe no era solo un animal; era una metáfora del terror cotidiano que se respiraba en el lugar.

Hoy, la leyenda sigue presente en la memoria colectiva de Bogotá. Entre hechos documentados y especulaciones, ‘Pepe’ se mantiene como uno de los relatos más enigmáticos y escalofriantes de la ciudad, consolidando un capítulo oscuro que aún causa fascinación y temor. Su historia combina testimonios, rumores y leyenda urbana, recordando la magnitud del caos y la violencia que caracterizó al Bronx.

‘Pepe’, el cocodrilo del Bronx, continúa siendo un mito que simboliza tanto los horrores reales como las historias que emergen de lugares donde la violencia marcó la vida de muchos bogotanos

