Las protestas de transportadores del antiguo Transporte Público Colectivo (TPC) generan este jueves cierres y bloqueos intermitentes en varios puntos de Cali, afectando la movilidad desde las primeras horas de la mañana.

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Los sectores más impactados son Sameco, Paso del Comercio, el puente de Juanchito y varios corredores de la carrera octava, además de las salidas hacia Yumbo, Palmira y Candelaria, donde los manifestantes se concentran para exigir soluciones.

La Secretaría de Movilidad desplegó agentes de tránsito en las zonas afectadas con el fin de regular el flujo vehicular y mitigar el impacto en la circulación.

El motivo de las protestas está relacionado con el proceso de chatarrización de buses que ya cumplieron su vida útil y que no lograron integrarse al sistema MIO.

Los propietarios reclaman a la Alcaldía de Cali el pago de compensaciones económicas por la desintegración de estos vehículos.

Según Metrocali, hasta febrero de 2026, 104 propietarios presentaron la documentación requerida para acceder a estos pagos; de ellos, 86 ya tienen resolución aprobada y 55 recibieron los recursos.

En esta primera fase fueron priorizados 199 vehículos, aunque todavía quedan 510 pendientes por atender en futuras etapas, sujetas a disponibilidad presupuestal y normativa del Distrito.

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