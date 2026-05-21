Las protestas de transportadores del antiguo Transporte Público Colectivo (TPC) generan este jueves cierres y bloqueos intermitentes en varios puntos de Cali, afectando la movilidad desde las primeras horas de la mañana.
Los sectores más impactados son Sameco, Paso del Comercio, el puente de Juanchito y varios corredores de la carrera octava, además de las salidas hacia Yumbo, Palmira y Candelaria, donde los manifestantes se concentran para exigir soluciones.
Comenzó hoy una protesta de transportadores urbanos en Cali. Están concentrados en las salidas hacia Yumbo, Palmira y Candelaria. Los transportadore reclaman a la Alcaldía de Cali que pague por la chatarrización de sus vehículos, que no están integrados al MIO. #MañanasBLU pic.twitter.com/owKVyqPoaW
— BLU Pacífico (@BLUPacifico) May 21, 2026Lee También
CNE mantiene restricciones a Atlas Intel y evalúa la solicitud de revocatoria contra Abelardo de la Espriella Tragedia en vacaciones: hallan cuerpo de un turista desaparecido con su hijo en Buenaventura La Institución Educativa Comercial de Envigado es reconocida entre los 10 mejores colegios del mundo por su proyecto INVENTIPAZ Corte Constitucional de Colombia prioriza la salud de menores frente a objeciones parentales sobre vacunación obligatoria
La Secretaría de Movilidad desplegó agentes de tránsito en las zonas afectadas con el fin de regular el flujo vehicular y mitigar el impacto en la circulación.
El motivo de las protestas está relacionado con el proceso de chatarrización de buses que ya cumplieron su vida útil y que no lograron integrarse al sistema MIO.
Los propietarios reclaman a la Alcaldía de Cali el pago de compensaciones económicas por la desintegración de estos vehículos.
Según Metrocali, hasta febrero de 2026, 104 propietarios presentaron la documentación requerida para acceder a estos pagos; de ellos, 86 ya tienen resolución aprobada y 55 recibieron los recursos.
En esta primera fase fueron priorizados 199 vehículos, aunque todavía quedan 510 pendientes por atender en futuras etapas, sujetas a disponibilidad presupuestal y normativa del Distrito.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO