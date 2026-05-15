Momentos de tensión se vivieron en inmediaciones del Estadio Olímpico Pascual Guerrero durante el partido entre Deportivo Cali y Boca Juniors por la Copa Colombia.

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Videos conocidos en redes sociales muestran escenas de angustia entre algunos aficionados, mientras se escuchan sirenas, alarmas y gritos en medio de alteraciones de orden público registradas en la zona.

En las imágenes también se observa a varios seguidores del Deportivo Cali vestidos de negro, luego de que, según versiones conocidas en el lugar, no se permitiera el ingreso de prendas alusivas al club verdiblanco dentro del escenario deportivo. La situación provocó desconcierto entre algunos asistentes mientras afuera del estadio aumentaba la tensión.

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Hay tropel afuera del Pascual, según cuentan, los Becinos estaban sacando un trapo (El del Bajo Distrital) por el estadio pic.twitter.com/YEs6lkIJbj — Fabianismo (@Carlosradical90) May 15, 2026

Qué pasó en el Pascual Guerrero

De acuerdo con información preliminar, en los alrededores del Pascual Guerrero se habrían presentado disturbios protagonizados por personas identificadas presuntamente como hinchas del América de Cali. Incluso, algunas versiones indican que desde las afueras del estadio fueron lanzadas bengalas rojas hacia la gramilla, situación que obligó a reforzar los controles de seguridad.

🚨 El partido entre Boca Juniors de Cali y el Deportivo Cali estuvo varios minutos SUSPENDIDO por falta de garantías para disputar el 2° tiempo. Cayó una bengala al terreno de juego y se presentaron desmanes a las afueras del Pascual Guerrero.

pic.twitter.com/CxV8hG0gmm — Sebastian Diagama (@SebastianDiaga2) May 15, 2026

En medio de los hechos también se conoció que el punto de transmisión instalado por Win Sports habría sido atacado, lo que provocó la suspensión momentánea de la señal mientras se evaluaban las condiciones de seguridad para el personal técnico y periodístico.

Las autoridades desplegaron un operativo en el sur de Cali para intentar controlar la situación y evitar nuevos enfrentamientos en los alrededores del estadio, donde se mantenía alta presencia policial durante el desarrollo del encuentro.

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