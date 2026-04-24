Lo que comenzó como un bloqueo por unas protestas terminó en unos disturbios en inmediaciones de la sede de la Universidad Pedagógica de la calle 72 de Bogotá este viernes 24 de abril. Varios encapuchados se enfrentaron con miembros de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO).

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Los incidentes se presentaron entre las 2 y las 4 de la tarde, en la que manifestantes bloquearon el paso entre las calles 72 y 73 con carrera 11. En ese dicho tramo, algunos sujetos arrojaron piedras y otros elementos contundentes contra las tanquetas de las unidades antidisturbios.

Las unidades de la Policía dispersaron las manifestaciones con chorros de agua, mientras desde el otro lado continuaban los lanzamientos de objetos.

#BOGOTÁ | Continúan los enfrentamientos entre miembros del UNDMO y manifestantes de la Universidad Pedagógica en la calle 73 con carrera 11. Vía: @soysebasherrera.https://t.co/vwS5QSGs2p pic.twitter.com/gTHrTGDzSc — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) April 24, 2026

Cerca de las 5 de la tarde, las autoridades levantaron el bloqueo y la movilidad sobre la carrera 11 retomó a su normalidad, luego de varios desvíos de buses del SITP. Sin embargo, la situación en la calle 73 fue crítica: el corredor quedó con piedras, ladrillos y otros objetos regados en el suelo.

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