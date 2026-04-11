Momentos de alta tensión se vivieron en un conjunto residencial del barrio la Aurora en la localidad de Usme (Bogotá), donde se reportaron varias personas heridas durante un procedimiento de la Policía en medio de un intento de linchamiento contra un adolescente de 14 años señalado de presunto abuso a una menor de 10 años.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Red de abuso en Medellín: captura revela cómo la tecnología facilita violencia sexual contra menores)

De acuerdo con videos que circulan en redes sociales, la situación se desbordó cuando uniformados llegaron al lugar para controlar a la comunidad, que buscaba agredir al sospechoso. En ese contexto, un vehículo de la Policía arrolló a varias personas en medio de la intervención.

Las autoridades intentaban proteger al señalado agresor, por lo que se presentaron enfrentamientos y disturbios. Los videos muestran que, en medio del caos, la Policía subió al presunto agresor a la patrulla, pero en el momento de arrancar, algunas personas intentaron bloquear con sus cuerpos el vehículo, que no se detuvo.

Lee También

#ATENCIÓN. Momento en que la Policía arrolla a varias personas intentando proteger al señalado abus@dor de una niña de 10 años en la loc/Usme. Por lo menos cuatro personas resultaron con gravemente lesionadas debido al pésimo procedimiento ejecutado por parte de las autoridades. https://t.co/UnJTzHtfPo pic.twitter.com/0ReWtGaiCE — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) April 11, 2026

¿Cuántas personas resultaron heridas por patrulla de Policía?

Información preliminar indica que al menos cuatro personas resultaron gravemente lesionadas debido a lo que algunos testigos califican como un procedimiento inadecuado por parte de las autoridades. Sin embargo, este balance aún no cuenta con confirmación oficial.

El operativo se desarrolló en medio de disturbios y enfrentamientos dentro del sector residencial, lo que dificultó el control de la situación y obligó a la intervención de organismos de emergencia.

Los heridos, que no han sido identificados, fueron atendidos en el lugar y posteriormente trasladados a centros asistenciales cercanos, mientras se evalúa la gravedad de sus lesiones.

Las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer tanto el presunto caso de abuso que originó la reacción de la comunidad como las circunstancias en las que se produjo el procedimiento policial.

#URGENTE. Intentaron linch@r a sujeto señalado de abus@r sexu@lmente de niña de 10 años en Usme (Bogotá). La comunidad, indignada, intentó linchar al sospechoso, pero la intervención de la Policía y el ESMAD llegó al lugar. Preliminarmente se indica al menos tres personas heridas pic.twitter.com/kl6FZcys9X — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) April 11, 2026

* Pulzo.com se escribe con Z