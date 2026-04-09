En medio de un panorama electoral y político movido en Colombia, una frase de Gustavo Petro no pasó desapercibida en medio del análisis por la mala calidad del aire en Bogotá.

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“El aire de Bogotá es cada vez más mortal. Los que no sean de aquí, no se queden mucho tiempo aquí”, afirmó durante un evento en Cali, en referencia a los habitantes de la capital colombiana.

La afirmación del mandatario en la mañana de este miércoles 9 de abril de 2026 sorprendió al equipo de trabajo del programa ‘Dos puntos’, de Caracol Radio, que expuso su asombro por el comentario.

De hecho, Vanessa de la Torre afirmó que, bajo esa premisa, ella sería una de las que tendría que irse de la ciudad, pues es oriunda del Valle del Cauca y se mudó hace varios años.

Sin embargo, la conductora del formato radial respondió duro a la inaudita propuesta del presidente de Colombia al recordarle que tampoco es oriundo de la capital colombiana.

“Él también que se vaya, él no es de aquí, él es por allá de Montería. Además, él fue alcalde de Bogotá”, remarcó De la Torre, en medio de la indignación por la frase que retumbó en redes sociales.

Petro se desempeñó como Alcalde Mayor de Bogotá durante el periodo comprendido entre el primero de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2015. Su llegada al Palacio de Liébano se dio tras ganar las elecciones locales de octubre de 2011 bajo la bandera del movimiento político Progresistas.

Este fue el momento con la reacción de Vanessa de la Torre, sobre las 2:39 de la tarde, ante la frase del mandatario:

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre la calidad del aire en Bogotá?

Las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la calidad del aire en Bogotá generaron un fuerte debate público en las primeras semanas de abril de 2026, luego de que se conociera un estudio que vincula la contaminación atmosférica con miles de muertes en la capital.

Petro lanzó una advertencia contundente: “Los que no sean de aquí, no se queden mucho tiempo aquí”. El mandatario se refería a los resultados del estudio ‘Evaluación de impacto en salud’, elaborado por las Secretarías de Salud y Ambiente de Bogotá y divulgado por El Espectador, que revela que la contaminación atmosférica representa un riesgo grave para la salud, especialmente para quienes viven en el sur de la capital.

El informe indica que la calidad del aire en Bogotá está directamente relacionada con 13.345 muertes en personas mayores de 30 años, registradas entre 2018 y 2022.

El material particulado fino (PM2,5) figura como el principal factor asociado a estos decesos, con una tasa promedio de 62,9 muertes por cada 100.000 habitantes.

El presidente publicó en su cuenta de X que “lo que mata en Bogotá se llama Transmilenio, uso exagerado de autos y motos y volquetas y camiones de carga. En una palabra, lo que mata más en Bogotá es el uso de hidrocarburos”. Señaló además que la tasa de mortalidad por contaminación es más alta en el sur y en el occidente, donde vive la población con menores recursos económicos.

Transmilenio aclaró que el sistema cuenta con 1.485 buses 100 % eléctricos, lo que convierte a Bogotá en la ciudad con mayor flota eléctrica fuera de China, siendo un referente para ciudades como Santiago de Chile, Buenos Aires y Ciudad de México.

El mandatario insistió en la necesidad de transitar hacia los vehículos eléctricos, construir una red de metro subterráneo y promover el uso de la bicicleta, advirtiendo que “la ciudad extendida en la sabana, poco densa en el centro y basada en el bus de Transmilenio y el carro o la moto a gasolina, son, literalmente, fatales”.

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.