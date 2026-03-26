En medio de las actitudes de las figuras en las emisiones radiales de Colombia, uno muy reconocido a nivel nacional quedó en evidencia por un error más que inaudito que fue expuesto al aire.

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Así le pasó a Antonio Casale, que acabó en la mira de su compañera Vanessa de la Torre en el programa ‘Dos puntos’ de Caracol Radio en la emisión del formato del jueves 26 de marzo de 2026.

El inesperado problema surgió sobre las 3:10 de la tarde, luego de una de las pausas en el magacín radial, porque el comentarista deportivo salió de la cabina en la que estaban junto a sus compañeros.

Lo cierto es que la presentadora no dejó pasar por alto para boletear a su colega porque estaba fuera de la emisión correspondiente junto al resto del equipo correspondiente.

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“No se ha dado cuenta que estamos al aire en su programa, no ha llegado”, aseguró en tono jocoso, pero sin ocultar el hecho de la ausencia del comunicador reconocido en el ámbito del fútbol.

De hecho, De la Torre bromeó con el uso de parlantes para llamar la atención de los no asistentes, en referencia a que Casale (al que antes mofó también) estaba inocente sobre el comienzo de esa nueva franja.

“Él no se ha enterado”, afirmó de nuevo, al punto que otra compañera lo llamó por teléfono para avisarle y lo pusieron al aire para que reaccionara pronto en su regreso a la cabina.

Este es el video de ese particular momento que quedó en video:

Casale aclaró que estaba en una conversación con uno de los directivos de Caracol Radio para planear formatos de cara al comienzo del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Sin embargo, sus compañeras bromearon al decirle que era la segunda o tercera ocasión en la que se presentaba una situación de este tipo, un error inaudito que ahora lo puso en evidencia.

¿En qué consiste el programa Dos puntos de Caracol Radio?

El programa Dos Puntos de Caracol Radio es un espacio radiofónico de análisis y opinión que busca profundizar en los temas más relevantes de la actualidad nacional e internacional.

Según el portal oficial de Caracol Radio, este programa se emite de lunes a viernes en el horario nocturno, ofreciendo una perspectiva reposada sobre las noticias que marcaron la agenda informativa del día.

Bajo la dirección de destacados periodistas, el formato se aleja de la inmediatez de las noticias de última hora para centrarse en el contexto, las causas y las posibles consecuencias de los hechos sociales, políticos y económicos que afectan a Colombia.

De acuerdo con la descripción detallada en la sección de programas de la cadena radial, Dos Puntos se caracteriza por la participación de expertos, académicos y protagonistas de la noticia, quienes entablan diálogos constructivos sobre diversas problemáticas.

La información disponible en la plataforma digital de Caracol Radio indica que el objetivo primordial es brindarle al oyente herramientas críticas para entender la realidad del país.

El programa fomenta el debate de ideas respetuoso, permitiendo que diferentes visiones converjan en un solo espacio para ofrecer un panorama completo de los sucesos más trascendentales de la jornada legislativa y ciudadana.

Según el archivo de audios y pódcast de la plataforma Prisa Media, los contenidos de Dos Puntos también están disponibles para su consumo bajo demanda, permitiendo una mayor difusión de sus análisis.

Esta fuente confirma que el programa aborda temas que van desde la política exterior hasta la cultura y la ciencia, manteniendo siempre un tono pedagógico y directo.

La estructura del espacio incluye entrevistas de fondo y editoriales que invitan a la reflexión profunda, consolidándose como un referente para las audiencias que buscan información veraz y contrastada en el dial de la frecuencia AM y las aplicaciones móviles de la emisora.

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