La edición 2026 de los Premios Platino Xcaret 2026 dejó como grandes vencedoras a ‘O Agente Secreto’ y ‘El Eternauta’, producciones que se quedaron con los principales reconocimientos de la noche en Riviera Maya, México.

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La película brasileña dirigida por Kleber Mendonça Filho ganó cuatro galardones, incluidos Mejor Película Iberoamericana de Ficción, Mejor Dirección y Mejor Guion.

Mientras tanto, la serie argentina ‘El Eternauta’ se convirtió en la más premiada del apartado televisivo gracias a sus reconocimientos como Mejor Miniserie o Teleserie, Mejor Creador y Mejor Interpretación Masculina en serie.

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Qué premios ganó ‘O Agente Secreto’ en Platino 2026

‘O Agente Secreto’ terminó consolidándose como la gran película de la noche tras imponerse en varias de las categorías más importantes.

Además de llevarse el premio principal, la producción también ganó gracias al trabajo de Kleber Mendonça Filho como director y guionista.

Otro de los reconocimientos destacados fue para Wagner Moura, quien obtuvo el Platino a Mejor Interpretación Masculina por su papel en la cinta brasileña.

Durante uno de los discursos, el director brasileño defendió el poder del cine para contar historias humanas “en un momento de mentiras”.

‘El Eternauta’ fue la serie más premiada de la noche

En el apartado de series, ‘El Eternauta’ terminó como la gran vencedora de los Premios Platino.

La producción ganó como Mejor Miniserie o Teleserie Cinematográfica y también le dio reconocimiento a Bruno Stagnaro como Mejor Creador.

Además, Ricardo Darín fue premiado como Mejor Interpretación Masculina en Miniserie o Teleserie gracias a su trabajo en la adaptación de la histórica novela gráfica argentina.

Por otro lado, Paulina Gaitán ganó el reconocimiento a Mejor Interpretación Femenina en serie por Las muertas.

Cómo le fue a Colombia en Premios Platino 2026

Aunque Colombia tenía presencia en esta edición de los Premios Platino Xcaret 2026 con producciones y artistas nominados, finalmente el país no logró quedarse con alguno de los principales galardones de la noche.

Sin embargo, actores colombianos como ‘Natalia Reyes’ con ‘Aún de noche en Caracas’ y Ubeimar Ríos, de ‘Un poeta’ hicieron parte de la conversación iberoamericana durante la gala celebrada en México.

Guillermo Francella recibió homenaje en Premios Platino

Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia fue el homenaje al actor argentino Guillermo Francella, quien recibió el Premio Platino de Honor 2026.

El intérprete, reconocido por producciones como ‘El secreto de sus ojos’ y ‘El encargado’, agradeció emocionado el reconocimiento y aseguró que la pasión ha sido el motor principal de toda su carrera.

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