En medio de los escándalos en el mundo del entretenimiento, una figura pública muy reconocida en Colombia quedó bajo lupa por una complicación en la que quedó envuelto.

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El padre Chucho emitió una alerta urgente sobre una red de delincuencia que utiliza su identidad para estafar a ciudadanos. El clérigo utilizó sus plataformas para denunciar el uso indebido de su nombre e imagen en engaños financieros.

Gracias a su extensa trayectoria en la Iglesia católica, el sacerdote consolidó un vínculo especial con la audiencia colombiana. Su estilo sencillo y cercano para predicar la fe le permitió ganar el afecto de miles de creyentes en el país.

Después de alcanzar una fama notable en la televisión nacional, el presbítero decidió priorizar su trabajo parroquial y los proyectos religiosos. Entre sus actividades más destacadas sobresalen los viajes espirituales a Tierra Santa para fortalecer la fe de los peregrinos.

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No obstante, el padre Chucho detectó recientemente que personas inescrupulosas manipulan su labor pastoral con fines criminales. El religioso explicó que los estafadores aplican estrategias tecnológicas sofisticadas para sustraer grandes cantidades de dinero a sus seguidores más fieles.

“Tristemente, hoy estamos viviendo una situación muy dolorosa para el alma. Después de la pandemia, muchas personas, no solo adultas, sino jóvenes y hasta niños, han quedado con una tristeza en su alma”, afirmó el clérigo con preocupación.

Los delincuentes aprovechan la vulnerabilidad emocional de la población para ofrecer supuestos servicios espirituales. El sacerdote detalló que los estafadores emplean inteligencia artificial para suplantar a su propio entorno familiar y provocar confianza entre las víctimas potenciales.

“Han utilizado a mi familia para poder llegar a una cita de un exorcismo, supuestamente engañando a personas muy humildes. Se hacen pasar por mi hermano con inteligencia artificial diciendo que él les va a dar la cita”, denunció.

El padre Chucho aclaró que su hermano reside en Nueva York y posee una única línea telefónica privada. Recalcó que él no gestiona sus encuentros ni solicita pagos, desmintiendo cualquier intermediación económica para acceder a una consulta espiritual o sanación.

“Mi hermano solo tiene un número. Él vive en Nueva York, pero él nunca da citas y no da citas para conmigo y mucho menos pide dinero. Cobran 2’700.000 o lo cobran en dólares también, 1.200 dólares para una cita supuestamente en algún lugar de los Estados Unidos y eso es mentira”, aseveró con firmeza.

Además de las falsas citas, el clérigo negó rotundamente su vinculación con la comercialización de productos farmacéuticos. Los estafadores promocionan medicamentos usando su imagen para convencer a los ciudadanos de adquirir remedios que carecen de respaldo médico real.

“Yo digo: ‘No, los están engañando. Yo no estoy vendiendo ningún medicamento’. No se dejen engañar, no le paguen dinero a nadie”, sentenció el padre Chucho para proteger la economía y la buena fe de su comunidad religiosa en todo el mundo.

¿Quién es el padre Chucho?

El padre Chucho, cuyo nombre real es Jesús Hernán Orjuela, es uno de los sacerdotes más mediáticos y reconocidos de la Iglesia católica en Colombia. Su fama creció exponencialmente gracias a su participación en televisión.

Durante años, lideró programas espirituales en el canal RCN, donde consolidó una imagen de cercanía con el pueblo colombiano. Su carisma le permitió movilizar a miles de personas en misas campales y jornadas de sanación.

El religioso nació en Bogotá y realizó sus estudios teológicos en el Seminario Mayor de San José. Desde sus inicios, mostró una habilidad única para comunicar el mensaje cristiano a través de los medios masivos.

A nivel político, el padre Chucho ha mantenido vínculos visibles con figuras de la derecha colombiana. Es conocida su cercanía con el expresidente Álvaro Uribe Vélez y otros líderes del partido Centro Democrático en diversas regiones.

Incluso, Orjuela ha participado en eventos de carácter público y privado junto a importantes referentes políticos. En varias ocasiones, ha expresado opiniones que resuenan con sectores conservadores, defendiendo valores tradicionales frente a debates sociales.

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