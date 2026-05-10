El fallecimiento de la reconocida periodista Bianca Gambino ha generado una ola de mensajes de dolor entre las figuras más importantes de la televisión colombiana. Uno de los más sentidos fue el de César Augusto Londoño, quien compartió set y redacción con ella durante su paso por el noticiero CM&.

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Londoño, visiblemente afectado, utilizó sus redes sociales para expresar el vacío que deja la partida de Gambino a sus 52 años. “La vida nos golpea y a veces de la peor manera”, escribió el periodista, resaltando que la relación que construyeron fue más allá de lo profesional.

En su mensaje, el actual director de ‘El Pulso del Fútbol’ recordó los momentos que vivieron en la sala de redacción, destacando la energía que Bianca aportaba al equipo:

La vida nos golpea y a veces de la peor manera. Compartimos la vida en CM& maravillosamente y hoy solo repasamos emociones y felicidad. @biancagambino siempre nos regaló lo mejor y una bella compañía. Su presencia estará siempre en todos nosotros 😢😢 pic.twitter.com/3KprxyOvmU — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) May 10, 2026

Para Londoño, el legado de Gambino —quien también fue pionera en Citytv— quedará marcado en todos los colegas que tuvieron la oportunidad de trabajar con ella. “Su presencia estará siempre en todos nosotros”, concluyó el comunicador.

La noticia de la muerte de Bianca Gambino, quien luchaba contra un cáncer, ha unido a presentadores, directores y reporteros de diferentes canales en un solo sentimiento de respeto. La declaración de Londoño se suma a la de otros líderes de opinión que ven en Bianca a una de las mejores representantes del periodismo humano y cercano en Bogotá.

Pero el legado de Bianca va mucho más allá de su paso por CM&. Como se recordó tras su partida, Gambino fue la mujer que “bautizó” las pantallas de Citytv hace 27 años. Fue ella, junto a Guillermo Villamil, quien lideró la primera emisión del noticiero local desde un moderno set en la Avenida Jiménez con carrera Séptima, en el corazón de Bogotá. En aquel entonces, formó parte de un laboratorio audiovisual liderado por Juan Lozano, donde compartió con figuras que hoy son referentes, como Mónica Rodríguez, Luis Carlos Vélez y Jonathan Nieto.

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