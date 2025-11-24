A las controversias en el mundo del entretenimiento se le suma un nuevo capítulo de la diferencia entre Iván Mejía y César Augusto Londoño, con un señalamiento delicado del primer periodista sobre el segundo frente a la época que fueron compañeros en Caracol Radio.

El veterano comunicador vallecaucano se despachó ante su excompañero Rafael Villegas en el podcast ‘Agradable y Claro’ de YouTube, donde apuntó al caldense por unas supuestas amenazas.

Iván Mejía afirmó que dejó el periodismo radial precisamente porque en el programa de ‘El Pulso del fútbol’, de la emisora antes mencionada, estaba agotado de trabajar con Londoño.

“Creo que me fui en el momento justo. Una de las cosas por las que me fui, es que estaba ‘mamado’ [cansado] de hacer ‘El Pulso’ con Londoño. Estaba absolutamente aburrido de tener que soportar esa lambonería, ese ‘lameculismo’ permanente, esa falta de posición y ese deseo de estar atravesado a toda hora, no lo soportaba”, afirmó.

Lo cierto es que remarcó el momento en el que tomó la determinación para alejarse de la profesión en la que se catapultó durante varias décadas, aunque soltó un fuerte señalamiento.

“A los tres o cuatro meses (del Mundial de Rusia 2018) estaba aburrido. Dije: ‘Esto no va’. Se me está convirtiendo en un drama cada programa, tener que aguantarme a este muchachito insolente, ‘sobando chaqueta’, trayéndome mensajes de directivos amenazándome”, comentó Mejía Álvarez.

De hecho, Mejía insistió en el tema de las amenazas, con lo que al final se convirtió en la motivación para que no solo saliera de Caracol Radio sino de las labores como periodista.

“Cosa muy grave, él se convirtió en vocero de directivos amenazándome, entonces, dije me voy”, finalizó sobre el tema en el podcast que fue publicado el domingo 23 de noviembre de 2025.

Londoño no se ha referido sobre el tema todavía, en medio de una relación marcada por las tensiones que ahora llegan a un capítulo que hasta ahora había sido desconocido después de 7 años desde el retiro del vallecaucano.

¿Cómo es la relación de Iván Mejía y César Augusto Londoño?

La relación entre Iván Mejía y César Augusto Londoño ha sido históricamente tensa y está marcada por reproches públicos desde su etapa compartida en ‘El Pulso del Fútbol’.

Mejía ha criticado abiertamente a Londoño, llamándolo “lambón” y “traicionero” y usándole el apodo del ‘sepulturero’, en referencia a lo que él considera la caída de audiencia del programa tras la llegada de Londoño.

Por su parte, Londoño no ha guardado silencio y ha respondido con dureza: en varias ocasiones lo ha calificado de “enfermo”, sugiriendo que sus ataques hacia él no tienen solución.

En otra disputa, Londoño ironizó diciendo “soy paciente con la estupidez”, en alusión a críticas recientes de Mejía sobre su estilo y el rumbo que tomó ‘El Pulso’.

¿Quién está en ‘El Pulso del fútbol’?

En el programa ‘El Pulso del Fútbol’ de Caracol Radio los protagonistas son César Augusto Londoño, periodista veterano que dirige el espacio, y Steven Arce, quien asumió como su compañero en 2025.

Anteriormente, Londoño estuvo acompañado por Juan Felipe Cadavid, quien se integró al programa en marzo de 2023. Antes de él, el mítico espacio fue liderado por Hernán Peláez junto a Iván Mejía, aunque Mejía dejó el programa y ha expresado críticas sobre sus sucesores.

Por su parte, Óscar Rentería, periodista con amplia trayectoria en deportes, también formó parte de la mesa en etapas previas del programa, pero que salió de Caracol Radio luego de un escándalo.

Así, ‘El Pulso del Fútbol’ está actualmente conformado por César Augusto Londoño y Steven Arce, mientras que su historia incluye voces reconocidas como Juan Felipe Cadavid, Hernán Peláez, Iván Mejía y Óscar Rentería.

