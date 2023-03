Óscar Rentería emitió un audio en sus redes sociales para explicar el motivo por el que fue sacado de Caracol Radio, donde presentaba en programa ‘El pulso del fútbol’ junto a César Augusto Londoño.

(Vea también: A Óscar Rentería, echado de Caracol Radio, ya le tendrían reemplazo en ‘Pulso del fútbol’)

Su salida se dio después de afilados comentarios sobre el escándalo del jugador marroquí Achraf Hakimi, señalado en Francia de aparente abuso a una mujer.

“A ella no le creo; sabía lo que podía pasar; para qué viene a reclamar“, dijo en su momento el periodista.

En consecuencia, el opinador de 75 años de edad se defendió diciendo que la decisión lo tomó por sorpresa a él, a sus colegas, oyentes, compañeros de trabajo y personas en general.

“Me sorprendió la decisión… Es algo que me tocó aceptar, pero que no compartiré, me voy por la puerta grande”, apuntó.

Lee También

Óscar Rentería se defendió por salida de Caracol y acomodó versión

El comentarista dijo, según él, cuál había sido el comentario por el que rodó su cabeza. Sin embargo, lo matizó y no repitió todo lo que en realidad había expresado.

“Fíjense la gravedad que supuestamente tuvo mi intervención: ‘A todas las muchachas que reciban la invitación de un jugador de fútbol para asistir por primera vez para conocerse en su apartamento de soltero les recomiendo primero pensarlo dos veces porque se han conocido casos de violación y es mejor evitar’”, apuntó.

Y agregó que lo dijo de buena fe: “Fue una prevención, un mensaje de solidaridad con la mujer, pero alguien lo interpretó mal, lo tomó como un hecho delictivo, alguien lo tomó como una ofensa”.

Según Óscar Rentería, lo aventaron en Caracol Radio

En otro apartado, el periodista dijo ser víctima de alguien que lo echó al agua y le causó este perjuicio.

“Una persona, cometiendo un error gravísimo, lo envió a las autoridades deportivas de Caracol, a la gente que maneja la empresa a nivel nacional e internacional y se tomó una determinación que tuve que aceptar, pero que no compartiré nunca”, indicó sin dar nombres propios.

Pulla de Óscar Rentería a Caracol Radio

El comentarista señaló que se estaba atentando contra su derecho de libre expresión, aunque lo hizo poniendo dichas palabras en boca de terceros.

“Me sorprendió, pero también a muchos colegas de radio, prensa y televisión que enviaron sus mensajes de solidaridad anticipando que eso se debe considerar como una falla grave contra la libertad de expresión en el país”, manifestó.

En audio, la defensa completa de Óscar Rentería: