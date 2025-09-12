Iván Mejía Álvarez volvió a causar revuelo en redes sociales, esta vez, por un ácido comentario que involucra al asesinado senador Miguel Uribe Turbay, al expresidente de Colombia, Iván Duque, entre otros políticos identificados con la derecha.

Y es que el periodista en retiro respondió una imagen en la que aparecen las dos personalidades mencionadas, además del exfiscal Francisco Barbosa y la exprocuradora Margarita Cabello, con el calificativo de “campeones”, refiriéndose de forma irónica a sus respectivas gestiones.

La palabra de Mejía Álvarez provocó un sinfín de reacciones, sobre todo, porque en la imagen aparece Miguel Urbe Turbay, precandidato presidencial y senador que murió en Bogotá, luego de ser víctima de un atentado.

“Tan varón meterte con un muerto”; “Tiene que ser muy cobarde para hablar de un muerto”; “Burlándose de un muerto”, escribieron algunos usuarios.

Por su parte, hubo otro grupo de personas que criticaron al comentarista deportivo por su postura política, reprochándole la gestión de Gustavo Petro, a quien ha defendido en diferentes oportunidades.

“¿En serio, Iván? ¿usted cree que Petro lo ha hecho mejor?; “Don Iván, lo suyo es el fútbol”; “Muy mal don Iván, usted es mejor que esto”; “Amargado y fanático de Petro”, mencionaron.

