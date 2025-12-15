En medio de los movimientos de cara a las elecciones legislativas en Colombia, la figura de una comunicadora muy reconocida emerge en la lista del Centro Democrático al Senado, donde aparece junto a Álvaro Uribe.

Estefanía Colmenares, destacada periodista colombiana, es la número 22 en el grupo de 25 aspirantes que cierra el expresidente, que cuenta con esta mujer como una ficha clave para Norte de Santander.

Esta ahora candidata es reconocida principalmente por su labor como directora de medios de comunicación en la región fronteriza del país. Su carrera se ha centrado en el periodismo regional, donde ha ejercido una influencia significativa en el ámbito informativo.

Durante 12 años, Colmenares se desempeñó como directora del diario La Opinión, un importante periódico de la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander. En este rol, tuvo a su cargo la línea editorial y la dirección de un equipo de periodistas que cubre temas cruciales para la zona, incluyendo asuntos de política, economía, orden público y la compleja situación de la frontera con Venezuela. Lo ejerció entre 2012 y 2024.

Su compromiso con el periodismo independiente y la fiscalización del poder la ha puesto en situaciones de riesgo. En septiembre de 2023, por ejemplo, diversas organizaciones nacionales e internacionales como la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), rechazaron y denunciaron amenazas de muerte que Colmenares recibió. Estos incidentes resaltan la peligrosidad del periodismo en ciertas regiones de Colombia.

Además de su trabajo en la prensa escrita, Estefanía Colmenares ha tenido otros roles de consultoría y liderazgo. Se ha identificado su participación como Líder de la Academia de Líderes Ubuntu Colombia, una iniciativa que busca promover el liderazgo juvenil y comunitario, lo que sugiere un interés en el impacto social más allá de la noticia diaria.

Incluso, de acuerdo con su cuenta personal de LinkedIn, tuvo algún acercamiento previo a los ámbitos del poder gracias a que se desempeñó en la redacción de discursos para Presidencia de la República de enero 2011 a abril de 2012, durante el primer gobierno de Juan Manuel Santos.

La experiencia previa a esta labor fue como periodista en el diario El Tiempo durante 3 años, primero como redactora y después como editora después de salir egresada en 2006 de la Universidad Javeriana. Cabe anotar que también tiene un Máster en periodismo de Columbia University, obtenido en 2010.

La presencia de Colmenares en la lista del Centro Democrático sobresale si se tiene en cuenta la petición de Mario Hernández para ser candidato al Senado, lo que demuestra la relevancia de la periodista en esta postulación.

¿Quiénes son los candidatos al Senado del Centro Democrático?

El Centro Democrático presentó una lista cerrada con 25 aspirantes:

Andrés Forero Rafael Nieto Claudia Margarita Zuleta Hernán Cadavid Julia Correa Nuttin Carlos Meisel Christian Garcés María Clara Posada Honorio Henríquez Josué Alirio Barrera Esteban Quintero Enrique Cabrales Óscar Leonardo Villamizar Juan Fernando Espinal. María Angélica Guerra López Juan Fernando Caicedo Zandra Bernal Lizeth Reina José Vicente Carreño Marelen Castillo Carolina Restrepo Cañaveral Estefanía Colmenares Amalia Salgado Camilo Gaviria Álvaro Uribe Vélez.

¿Cuándo son las elecciones al Senado y Cámara de representantes?

Las elecciones al Senado y a la Cámara de Representantes en Colombia se llevarán a cabo el domingo 8 de marzo de 2026. En esa fecha, los ciudadanos colombianos elegirán a los nuevos miembros del Congreso de la República, que incluye tanto el Senado como la Cámara de Representantes, para el periodo constitucional 2026–2030.

Este calendario electoral fue confirmado oficialmente por la Registraduría Nacional del Estado Civil, que es la entidad encargada de organizar y dirigir las votaciones nacionales en Colombia. En estas elecciones legislativas, se elegirá:

A senadores , que conforman la cámara alta del Congreso.

, que conforman la cámara alta del Congreso. A representantes a la Cámara, que hacen parte de la cámara baja.

Estas elecciones se realizan cada cuatro años y son fundamentales para definir quiénes tomarán decisiones sobre leyes, presupuesto y control político durante el próximo período.

