Iván Mejía Álvarez volvió a causar revuelo en redes sociales, esta vez, por una fuerte opinión sobre la familia Char, luego de que Fuad Char, dueño de los Supermercados Olímpica, el Junior de Barranquilla, entre otros, se pronunciara sobre el futuro económico del país, señalando que a hay que “reconstruirlo”.

Para el periodista deportivo, que reside en Cartagena tras el retiro profesional, la “reconstrucción” de Colombia que ellos —los partidos o seguidores de la derecha— quieren hacer es tumbar las reformas aprobadas en el Gobierno Petro, evidenciando, nuevamente, su inclinación política hacia la izquierda.

“‘Reconstruir’ para ellos significa tumbar las ganancias de la tributaria, laboral y pensional para el pueblo, conseguidas por Petro”, escribió en primer lugar.

Acto seguido, Mejía Álvarez, fiel a su estilo ácido y crítico, expresó que Colombia no es el Junior, haciendo referencia a la familia Char, y manifestó su deseo para que en la elecciones de 2026 gane otra vez la izquierda.

“Hay que ganar 2026 con mayorías para imponer la reforma a la salud y muchas cosas que quedaron faltando. Esto no es el Junior”, concluyó.

