En la noche de este jueves, 26 de marzo, la Selección Colombia cayó frente a Croacia por 2-1, un partido muy complicado en el que el equipo de Néstor Lorenzo no encontró soluciones y por eso dejó a muchos hinchas preocupados pensando en el Mundial.

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Así fue la reacción de este encuentro con el equipo de Pulzo Deportes:

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Como estamos cerca al Mundial, muchos periodistas viajaron a Estados Unidos para cubrir este encuentro y el de Francia, que será el próximo domingo en Maryland, también en Estados Unidos.

Sin embargo, en medio de ese cubrimiento hubo un momento bastante particular debido a que luego del pitazo final, los jugadores no salían a hablar con la prensa en zona mixta, pues pasaron hasta dos horas y media sin que salieran a dar sus declaraciones.

Conscientes de esta situación, desde la Federación Colombiana de Fútbol tuvieron un noble gesto con los periodistas, dándoles comida y bebida para tranquilizar los ánimos.

Gesto de la Selección Colombia con los periodistas

Por medio de una publicación hecha en las redes sociales, César Augusto Londoño, periodista de Caracol Radio, compartió que fue Amaral, uno de los auxiliares de la Selección Colombia, quien les dio la comida a los profesionales que estaban esperando a los jugadores en el estadio de Orlando.

Es más, al mismo periodista le tocó llevar el carro y entregarles la comida a sus colegas en ese momento. Este fue el llamativo video de la situación:

Debo agradecer muy especialmente a Amaral, uno de los auxiliares de la selección Colombia, que después de 2 horas y media de espera a los jugadores en zona mixta,

😱absurdo😱, tuvo la gentileza de ofrecernos hamburguesas y refrescos. Pasado de calidad Amaral @FCFSeleccionCol pic.twitter.com/YgepWcxqfk — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) March 27, 2026

Cabe destacar que la Federación suele tener este tipo de actos con los periodistas, ya sea ofreciéndoles comida, como en esta oportunidad o la Copa América, pero también bebidas en Barranquilla en las Eliminatorias, gestos que se aplauden y se agradecen.

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Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia

Por lo pronto, ahora los jugadores se recuperarán y prepararán el siguiente encuentro, que será frente a Francia el próximo domingo, 29 de marzo, a partir de las 2:00 de la tarde.

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