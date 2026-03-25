En México hay mucha preocupación por lo que pasó recientemente con un reconocido periodista llamado Julio Ibáñez, más conocido como el ‘Profe’, quien en los últimos días viajó a Sudáfrica para hacer el cubrimiento de esa selección, que es rival del país norteamericano en la próxima Copa del Mundo.

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El periodista se fue como parte del cubrimiento de Televisa de todos los rivales del conjunto mexicano, por lo que constantemente hacía reportes, subía historias y hasta prendía los ‘en vivo’ en sus redes sociales.

Sin embargo, esa narrativa informativa se convirtió en preocupación cuando en medio de un ‘en vivo’ que estaba transmitiendo por sus redes sociales, un grupo de hombres armados entra a su habitación de hotel, a lo que él solo alcanza a decir “qué está pasando”, antes de que se corte abruptamente la transmisión.

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Este es el preocupante momento:

En Sudáfrica hombres armados irrumpieron en el hotel donde se encontraba el reportero de TUDN, Julio Ibáñez, quien estaba cubriendo al próximo rival de México en la Copa del Mundo. Hasta el momento se desconoce su situación. pic.twitter.com/c6RG45JdCr — Sergio 🇫🇷 (@Seergiot3ck) March 25, 2026

De inmediato, todos los seguidores del periodista se alertaron y subieron el video a las redes sociales.

Según Carlos Ponce de León, otro reconocido periodista en México, esta situación ocurrió hace ya algunos días, pero aún no se conoce el estado ni el paradero de Ibáñez, lo cual sigue llamando poderosamente la atención y por eso se ha pedido a las autoridades que trabajen de inmediato.

Por su parte, cabe destacar que Televisa tampoco se ha pronunciado al respecto, así que esa falta de información ha hecho que la incertidumbre y la preocupación crezca considerablemente.

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Quién es Julio Ibáñez

Julio Ibáñez, conocido como ‘El Profe’, es uno de los periodistas deportivos más reconocidos de la televisión mexicana. Licenciado en Comunicación por la Universidad Anáhuac, inició su carrera en 2012 en Televisa Deportes, donde se ha consolidado como reportero de cancha, conductor y comentarista en TUDN.

Apodado ‘El Profe’ por su formación como director técnico de fútbol, Ibáñez destaca por su riguroso seguimiento al Club América, al que cubre desde 2021, y por su trabajo en la Liga MX. También forma parte del proyecto ‘El Enemigo Íntimo’, donde analiza a los rivales de la Selección Mexicana. Su estilo directo, conocimiento táctico y cercanía con las fuentes lo han convertido en una voz autorizada en transmisiones y redes sociales.

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