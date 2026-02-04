Iván Mejía es uno de los periodistas deportivos más reconocidos a nivel nacional, pues por su larga trayectoria en los principales medios del país se ganó el respeto de muchas personas que lo seguían porque se conectaban e identificaban con sus seguidores.

Sin embargo, hace ya casi ocho años se retiró de los medios de comunicación, pues luego del Mundial de Rusia 2018 decidió alejarse de ese mundo para disfrutar de su familia y del tiempo libre.

No obstante, ahora todo indica que puede volver, pues una serie de trinos que ha publicado ha llenado de ilusión a sus seguidores de cara a la próxima Copa del Mundo.

Cuándo vuelve Iván Mejía

Según ha publicado el mismo periodista deportivo, para el próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, en el que estará la Selección Colombia enfrentándose a Uzbekistán, Portugal y el ganador del repechaje entre Congo, Nueva Caledonia y Jamaica, podría volver para comentar 20 partidos de la cita mundialista.

Que tal 20 partidos del Mundial, incluyendo los de la selección?.A quien invito a este último baile? — Iván Mejía Álvarez (@PajaritoDeIvan) February 3, 2026

Es más, aseguró que ya tiene compañero de transmisión e incluso la frecuencia por la que lo hará, pero que será cuestión de días para que lo haga oficial.

Ya tengo el compañero para transmitir partidos del Mundial, incluida la selección. Y también las frecuencias por donde lo haremos. Muy pronto el anuncio oficial. Gracias por la bienvenida. — Iván Mejía Álvarez (@PajaritoDeIvan) February 4, 2026

Así regresa uno de los periodistas más reconocidos a nivel nacional, que destaca por su análisis y sus comentarios, que muchas veces son crudos y agresivos, pero que muchos consideran acertados y por eso mismo es que conectan tanto con la audiencia.

Cuándo es el Mundial 2026

Cabe recordar que el Mundial será del jueves 11 de junio al domingo 19 de julio.

