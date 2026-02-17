Eduardo Luis ha sido uno de los periodistas deportivos más mencionados en los últimos días, pues luego de un chiste e imitación a Falcao, se desató una gran controversia en las redes sociales porque muchos lo consideraron irrespetuoso.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: [Video] Eduardo Luis reveló que se pegó rumba con Dayro Moreno y cómo fue: “Me tuve que volar”)

Es más, tanto se escaló la situación que además de que el periodista recibió tan malos comentarios, muchos incluso aseguraron que desde su misma empresa lo habían castigado, puesto que en el último fin de semana no narró ningún partido de los grandes equipos, sino que le tocó uno mucho más discreto: Fortaleza vs. Boyacá Chicó.

Ante esto, el periodista salió en sus redes sociales y aclaró el tema, asegurando que no es ningún castigo, sino que todo fue cuestión de tiempos por el Carnaval de Barranquilla.

Lee También

Esto escribió el periodista:

Jajaja parcerooooooo disque castigo. Nooooo…es que estuve en la carroza del Canal en el Carnaval de Quilla y mi vuelo era en la tarde y me pusieron este juego. Amo todo el FPC, ningún juego es castigo. Abrazo. El miércoles nos vemos en Junior vs América fecha 7. Gracias — Eduardo Luis López T (@EduardoLuisFut) February 16, 2026

De esta manera, todo quedó aclarado, teniendo en cuenta que el siguiente partido grande que tendrá el narrador será el de Junior vs. América el próximo miércoles, 18 de febrero, a partir de las 7:30 de la noche.

Cabe aclarar que Win Sports tiene distintos narradores y comentaristas dependiendo del partido que se vaya a transmitir, como ‘Tito’ Puccetti, Jorge Eliecer Torres, ‘Jotas’ Mantilla y más, por lo que los debe ir rotando fecha a fecha.

(Ver también: ¿Eduardo Luis renunció en vivo? compañeros de Win Sports quedaron fríos con su mensaje)

Lo cierto es que este tema con Falcao ya está cerrado para el periodista deportivo, pues en el programa deportivo de La FM pidió perdón por lo sucedido y pidió que no se metieran con su familia por lo que dicen.

* Pulzo.com se escribe con Z