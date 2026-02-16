Luego de varios meses sin equipo, el futbolista colombiano James Rodríguez llegó al Minnesota United de la MLS, un equipo que lo fichó por seis meses (con opción de extenderlo a un año) con la idea de que sea protagonista en los distintos torneos en los que participa.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Oficial: James Rodríguez por fin consiguió equipo y jugará en Estados Unidos hasta el Mundial)

El capitán de la Selección Colombia llegó con un acuerdo bastante llamativo, ya que no firmó como jugador franquicia, sino que se hizo todo un arreglo legal para que su salario no interfiera con las dinámicas financieras del club.

De hecho, eso mismo hizo que el colombiano, por su presente y demás, no sea de los mejores pagados del campeonato, sino que aparezca apenas por allá en el puesto 21 de la lista, muy lejos de, por ejemplo, Lionel Messi que es el número 1.

Lee También

Cuánto ganará James Rodríguez en el Minnesota United

Según compartió Bein Sports, el colombiano habría acordado un salario de 5 millones de dólares por el tiempo que estará en el equipo en primera instancia, lo cual lo ubica muy lejos de otros jugadores muy reconocidos como el mismo Lionel Messi, Heung Min Son y el mismo Hirving Lozano.

Es más, tal como recogió la página Capology.com, los diez futbolistas mejor pagados del fútbol estadounidense son:

Lionel Messi: 36 millones de dólares. Heung-min Son: 20,7 millones de dólares. Hirving Lozano: 18,1 millones de dólares. Nicolás Fernández: 14,6 millones de dólares. Miguel Almirón: 12,1 millones de dólares. Kevin Denkey: 11,4 millones de dólares. Emmanuel Latte Lath: 10,6 millones de dólares. Riqui Puig: 10,2 millones de dólares. Jonathan Bamba: 10 millones de dólares. Brandon Vásquez: 9,6 millones de dólares. Al final, lo que necesitaba James era un equipo en el que pudiera tener ritmo de competencia y sumar varios minutos, con el objetivo de llegar en el mejor nivel posible al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. (Ver también: “No fue por el frío”: James desmintió mito sobre Alemania y lanzó taponazo a medios en Colombia) Cuándo debuta James Rodríguez El debut del colombiano, si así lo considera el técnico, podría ser el próximo sábado, 21 de febrero, en el compromiso contra Austin FC a partir de las 8:30 de la noche en condición de visitante, en lo que será el debut de la MLS de Estados Unidos.

* Pulzo.com se escribe con Z