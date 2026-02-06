Después de un mes sin contrato y muchas especulaciones en el mercado, el futbolista James Rodríguez, uno de los jugadores más importantes de la Selección Colombia, por fin consiguió equipo para jugar antes del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El capitán del combinado nacional viajó en la tarde de este martes, 3 de enero, y por fin se pudo confirmar que jugará con el Minnesota United, uno de los equipos más importantes del torneo de fútbol estadounidense.

Y es que esta es una buena noticia porque el colombiano llevaba desde noviembre sin jugar ni un solo partido, por lo que más allá de que se entrenaba en solitario y demás, necesita ritmo de competencia para estar en las mejores condiciones en la próxima Copa del Mundo.

Cómo será el contrato de James Rodríguez en la MLS

Ahora, cabe destacar que esta no será, en principio, una contratación a largo plazo, sino solo para que el colombiano tenga minutos pensando en el Mundial. Es más, hay unos factores que hacen que el mediocampista no sea un jugador franquicia y demás.

Según explicó el abogado Marcelo Bee Sellares, quien sigue de cerca los temas contractuales en Estados Unidos, de acuerdo con el modelo utilizado, el volante colombiano firmó un contrato por seis meses, que no ocupa uno de los cupos de Designated Player (DP), un recurso limitado que cada club solo puede usar con tres futbolistas.

Para lograrlo, Minnesota United recurrió al uso de GAM y TAM, dineros asignados por la propia MLS que permiten reducir el impacto del salario de un jugador sobre el presupuesto oficial del equipo.

Este mecanismo hace posible que James reciba un salario alto en términos reales, acorde con su nombre y trayectoria internacional, pero que para el club el golpe financiero sea mucho menor. En otras palabras, el jugador gana bien, pero el equipo mantiene su impacto presupuestario bajo control y sin salirse del límite salarial establecido por la liga.

Desde el punto de vista económico y administrativo, la operación resulta estratégica: Minnesota no compromete su estructura futura ni sacrifica cupos clave para otros fichajes. Por eso, la contratación de James Rodríguez se perfila como un movimiento de alto impacto deportivo y comercial, con riesgo financiero reducido y totalmente alineado con las normas vigentes de la MLS.

Cuándo debutaría James Rodríguez en la MLS

Debido a las condiciones climáticas y demás, los equipos de la MLS apenas están comenzando su pretemporada, pero ya se alistan para el primer compromiso que será el 21 de febrero frente al Austin en condición de visitante.

Si así lo requiere el técnico neozelandés Cameron Knowles, el colombiano podría debutar ese día para comenzar con su preparación de cara al Mundial 2026.

