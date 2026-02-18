En pleno año de Mundial, en los medios de comunicación se han presentado varios movimientos importantes que han hecho las compañías para atraer más audiencias y marcas que les permita cumplir con las obligaciones del cubrimiento del torneo deportivo más importante del mundo.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Primera foto de Iván Mejía en su regreso a los medios; famoso narrador lo acompañará)

Nuevos programas, formatos, nombres y demás han sido los protagonistas en las distintas compañías tanto en radio, como en televisión e incluso en páginas web.

Uno de esos movimientos que más llamó la atención fue el del programa de Martín de Francisco y Hernán Peláez, que salió del aire en la W hace unos meses por la reestructuración de esa casa periodística y llegó a La FM para reforzar la parrilla de deportes.

Lee También

En un principio se creyó que ese programa iba a ser a las 3 de la tarde, después de ‘Más fútbol’ de Juan Felipe Cadavid, pero luego se conoció que iba a ser un horario más matutino hasta el mediodía.

A qué hora es el programa de Hernán Peláez y Martín de Francisco

Dicho programa será escuchado de lunes a viernes de 11:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, un espacio en el que se hablará de mucho deporte pero con su tono característico, es decir, analítico, divertido y mucho más.

“Los temas van cambiando, las noticias van siendo diferentes y ese es el

trato que le vamos a dar con el estilo que conoce la gente”, mencionó

Hernán Peláez.

Cabe recordar que este programa irá por todas las 21 estaciones de RCN Radio en todo el país e incluso por la aplicación de la emisora, en la cual se puede escuchar toda la parrilla a la que le apostó la empresa para este año.

(Ver también: Periodista de Win Sports le dijo adiós al canal después de 9 años: “No fue una decisión fácil”)

Caracol Radio también le apuesta a nuevos productos

Por otro lado, desde Prisa Media también se metieron en un proyecto ambicioso, puesto que desde el pasado lunes comenzó con As Radio, que será una transmisión de 16 horas ininterrumpidas que contará con varios programas de deportes, entretenimiento deportivo y más, otra apuesta para también halar audiencia de la mano de nombres muy reconocidos como Antonio Casale, Rafael Cifuentes, Carlos Alemán y varios más.

* Pulzo.com se escribe con Z