En medio de la efervescencia del fútbol argentino, el periodista Nicolás Luaces vivió un momento que rápidamente se hizo viral en redes. Todo ocurrió durante la cobertura del encuentro entre Argentinos Juniors y River Plate, transmitido por el streaming AZZ, el canal que Luaces frecuenta con sus características notas en vivo desde la cancha.

Luaces, con su estilo directo y carismático que lo ha convertido en una figura habitual de las transmisiones deportivas en Radio La Red y AZZ, se acercó a una joven turista alemana que había viajado especialmente para presenciar el encuentro.

La entrevista comenzó de manera ligera: “Acá en Argentina estás parando [viviendo] cerca de la cancha, ¿estás con amigos que te han dicho vamos a la cancha a ver el partido?”, le preguntó Luaces, con un tono que, según varios espectadores, tenía un matiz de coqueteo sutil.

La respuesta de la joven alemana fue directa y sin rodeos: “Estoy con mi novio”. En ese instante, según se aprecia en el video, la expresión de Luaces cambió por completo. De un semblante relajado y sonriente pasó a uno de sorpresa genuina, casi de decepción cómica, que duró apenas segundos.

Lo que siguió fue el giro inesperado que convirtió el momento en oro puro para las redes. Luaces, sin perder el ritmo profesional, reaccionó con un “¿Cómo está, maestro?” dirigido al novio, quien apareció en escena.

Acá, el video de lo sucedido:

Tatan tatan, que golazo… NO! @Nicoluaces, era el gol de la fecha pic.twitter.com/cgoHU44QzQ — AZZ (@azzenstream) February 12, 2026

El hombre, de nacionalidad colombiana, respondió con entusiasmo desbordado: “Emocionado, parce…”. Luaces, reconociendo el acento, continuó: “¿De Colombia? Qué grande, qué jugador”.

El colombiano, visiblemente emocionado por estar en Argentina, no escatimó en palabras: “Sí. Estoy cumpliendo el sueño de mi vida, gue… viniendo a ver fútbol argentino. Estoy muy emocionado viejo, entonces me hagas muchas preguntas porque estoy muy feliz”.

El video desató una ola de reacciones. Usuarios argentinos y colombianos por igual llenaron los comentarios con memes y bromas. “El chorro de la década el colombiano”, escribió uno, refiriéndose en tono juguetón a que el novio “robó” el momento.

Otro compartió una captura exacta del instante en que la alemana dice “Estoy con mi novio”, con la leyenda: “Momento exacto en que se le rompe el corazón a @Nicoluaces”. Incluso aparecieron videos editados y fotos que capturaron la cara de Luaces, convirtiéndose en tendencia.

Al final, el novio colombiano se llevó el protagonismo inesperado. Luaces, por su parte, demostró una vez más por qué es uno de los periodistas que mejor capturan el alma del hincha en Argentina: con naturalidad, incluso cuando las cosas no salen como se planeaban.

