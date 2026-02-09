El mundo de los medios en México se encuentra de luto luego del fallecimiento de Juan Antonio Domínguez Garrido, reconocido comentarista y analista de TUDN (Televisa Deportes), quien murió a los 50 años.

La noticia fue confirmada la madrugada del pasado 5 de febrero a través de un mensaje compartido por su hermana en redes sociales.

“Con mucha tristeza les compartimos que mi hermano Juan Antonio Domínguez Garrido ha fallecido”, escribió Daniela Domínguez, anunciando así la partida de una figura querida en el ámbito del fútbol y los medios de comunicación en México.

Incluso, la Federación Mexicana de Futbol colocó un mensaje de condolencias en sus redes sociales:

En paz descanse. pic.twitter.com/vi1pGNPpys — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) February 5, 2026

Hasta el momento, la familia no ha revelado oficialmente la causa exacta de la muerte. Sin embargo, diversos reportes de medios y mensajes de despedida de allegados indican que Domínguez Garrido libraba una larga batalla contra el cáncer y enfrentaba complicaciones de salud en los últimos tiempos.

¿Quién era Juan Antonio Domínguez Garrido?

Era originario de Cuautla, Morelos, y provenía de una familia con fuerte vínculo al deporte y al periodismo. Hijo del también periodista deportivo Jesús ‘Chucho’ Domínguez García, quien fue exjugador y analista especializado en el fútbol mexicano, Juan Antonio heredó esa pasión por el balompié desde temprana edad.

Descanse en paz un gran amigo, gran Cuautlense JUAN ANTONIO DOMÍNGUEZ, te abrazo siempre querido amigo. Pronta resignación a su familia. #Cuautla #Cuernavaca #Morelos pic.twitter.com/wrZNDiUnwf — Guillermo del Valle (@g_delvalle) February 5, 2026

Antes de consolidarse como una voz destacada en los medios, Domínguez Garrido tuvo una etapa como futbolista. En la década de los 90 formó parte de los Arroceros de Cuautla, equipo local de su ciudad natal que compitió en divisiones inferiores del fútbol mexicano. Esta experiencia como jugador le otorgó un conocimiento profundo del terreno de juego, lo que luego enriqueció su labor como analista y comentarista.

Tras su retiro del fútbol, Domínguez se orientó hacia el periodismo deportivo, donde desarrolló una carrera extensa en radio y televisión. Se desempeñó como locutor, narrador y analista, participando en coberturas de partidos de la Liga MX y destacando especialmente por su seguimiento a equipos como Cruz Azul, aunque su trabajo abarcó el fútbol mexicano en general.

Su labor en TUDN y Televisa lo posicionó como una figura reconocida a nivel nacional, participando en transmisiones, programas de análisis y debates deportivos que marcaron generaciones de aficionados.

Colegas lo recordaron por su estilo apasionado, su precisión en los comentarios y su cercanía con el público. En Morelos, donde era muy querido, se le asociaba también con el apoyo incondicional a los Arroceros de Cuautla, equipo al que defendió tanto en la cancha como desde los micrófonos.

El anuncio de su muerte provocó un torrente de mensajes en redes sociales y portales especializados. Periodistas como Francisco Javier González y Teodoro Rentería expresaron su dolor, destacando que Domínguez Garrido “luchó hasta el final” y que su estado de salud le había impedido sumarse a nuevos proyectos.

DEP 🕊️| JUAN ANTONIO DOMÍNGUEZ GARRIDO La noche del miércoles se confirmó la partida del comunicador y exjugador de los Arroceros del Cuautla, Juan Antonio Domínguez Garrido, figura apreciada en el ámbito deportivo. Juan Domínguez se desempeñó como locutor de radio y… pic.twitter.com/VqR2r3kY2i — 24 Morelos (@24_morelos) February 5, 2026

Medios como ADN Radio, Diez y TVNotas subrayaron el impacto de su partida en la comunidad deportiva, describiéndolo como una “voz inolvidable” que acompañó emociones, narró victorias y dejó una huella profunda.

