La extenista estadounidense Serena Williams —una de las figuras más emblemáticas del deporte mundial— está envuelta en una controversia pública luego de protagonizar un anuncio comercial que fue transmitido durante el Super Bowl LX, el evento televisivo con mayor audiencia en Estados Unidos.

El motivo de la discusión no está relacionado con su carrera deportiva, sino con el contenido de la campaña publicitaria y su vínculo con un medicamento para la pérdida de peso.

Y es que, durante la transmisión del partido entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots, millones de espectadores vieron un anuncio de Ro, la empresa de telemedicina que produjo su primera publicidad para el Super Bowl.

En el comercial, Williams habló abiertamente de su experiencia personal con un medicamento basado en agonistas de GLP-1, un tipo de fármaco que actualmente se utiliza para ayudar en la pérdida de peso y en la mejora de diversos indicadores de salud.

En apenas 30 segundos, la campeona de 23 torneos de Grand Slam compartió que ha perdido alrededor de 34 libras (casi 15 kilogramos) luego de usar este tratamiento en el último año y que, más allá de la reducción de peso, ha experimentado mejoras en su salud metabólica, niveles de azúcar en sangre, estrés en las articulaciones y colesterol.

Acá, el video que apareció en el Super Bowl:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ro (@ro.co)

¿Por qué se originó la polémica de Serena Williams?

A pesar de que la intención declarada tanto de Williams como de la compañía es destacar beneficios de salud más allá de la simple pérdida de peso, el anuncio desencadenó reacciones encontradas y críticas intensas en redes sociales y medios de comunicación.

Uno de los motivos del rechazo tiene que ver con la visibilidad y el contexto: el Super Bowl es visto por decenas de millones de personas, incluidos adolescentes y niños, lo que convierte cualquier mensaje transmitido allí en parte de la conversación cultural más amplia del país.

Muchos usuarios en plataformas como X (antes Twitter) calificaron el comercial como “inapropiado” o “preocupante”, argumentando que normalizar el uso de medicamentos para adelgazar puede enviar mensajes dañinos o generar inseguridades respecto al cuerpo entre públicos vulnerables.

En una era en la que las celebridades son a la vez marcas y líderes de opinión, sus decisiones pueden tener efectos que van más allá de una simple estrategia de publicidad.

Para algunos, la participación de Williams representa una oportunidad para abrir conversaciones sobre salud, bienestar y opciones legítimas de tratamiento. Para otros, simboliza un uso demasiado comercializado de una figura influyente para vender productos controvertidos en un escenario masivo.

¿Ética o beneficio familiar?

Uno de los puntos que más ha indignado a los internautas es el trasfondo económico de la campaña. No se trata simplemente de un contrato publicitario más. El esposo de Serena, el cofundador de Reddit Alexis Ohanian, es un inversor clave y miembro de la junta directiva de Ro, la empresa que vende el tratamiento.

Este vínculo ha generado una ola de comentarios que acusan a la tenista de “vender su salud y su imagen” para inflar las arcas de su propio hogar.

La crítica principal radica en que, al ser una figura que ha inspirado a millones de niñas por su potencia y físico natural, verla normalizar el uso de fármacos inyectables —que no están exentos de efectos secundarios graves— se percibe como un mensaje contradictorio y potencialmente peligroso para la salud pública.

