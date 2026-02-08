El ‘show’ de medio tiempo del Super Bowl 2026 está dando mucho de qué hablar, pues Bad Bunny convirtió la cancha de fútbol americano en un escenario cultural en el que envió un mensaje bastante poderoso en contra de muchas cosas que está haciendo Donald Trump como presidente de Estados Unidos.

Ver también: J Balvin y Bad Bunny sellan su reconciliación antes del histórico show latino en el Super Bowl

De hecho, comenzando por el tema de que el reguetonero es latino, se puso la capa de todas las banderas para defender a los países, mostrarlos y decirle a todo el mundo que son importantes en el continente.

Este fue el ‘show’ de Bad Bunny en el evento deportivo más importante de Estados Unidos:

🇺🇸 | Todos los países de América Latina fueron nombrados por Bad Bunny durante su show de medio tiempo en el Super Bowl: pic.twitter.com/StJ740iePY — Alerta News 24 (@AlertaNews24) February 9, 2026

Ahora, hubo un momento bastante particular que fue cuando el artista coge su premio de Grammy que ganó hace apenas unos días y se lo entregó a un niño llamado Liam Conejo Ramos, quien terminó siendo, sin querer queriendo, esa cara de la política anti migratoria que está usando Donald Trump para separar familiar.

Quién es Liam Conejo Ramos

Liam Conejo Ramos es un niño ecuatoriano de cinco años que se convirtió en símbolo involuntario de las tensiones migratorias en Estados Unidos a inicios de 2026. Nacido en Ecuador, llegó al país junto a su familia en 2024 solicitando asilo humanitario de manera legal en un puerto de entrada. La familia se estableció en Columbia Heights, un suburbio de Minneapolis, Minnesota, donde Liam asistía a preescolar en Valley View Elementary.

El 20 de enero de 2026, agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron al menor y a su padre, Adrián Alexander Conejo Arias, en la entrada de su vivienda tras el regreso del niño de la escuela. Las imágenes del pequeño, con un gorrito azul de conejo y una mochila de Spider-Man, siendo escoltado por agentes federales se viralizaron globalmente, causando indignación y acusaciones de que el niño fue utilizado como “cebo” para capturar al padre durante la operación Metro Surge en la zona de Minneapolis-Saint Paul.

Uno de los más emotivivos: Liam Conejo Ramos — un niño de 5 años que fue detenido junto con su padre por ICE, salió con Benito cuando le entrega el Grammy. pic.twitter.com/M3GFMRce6O — Said Ochoa (@saidochoa) February 9, 2026

La detención duró casi dos semanas en un centro familiar en Dilley, Texas. Durante ese tiempo, reportes indicaron que Liam presentó fiebre, vómitos y malestar emocional.

Un juez federal ordenó su liberación el 31 de enero, y padre e hijo regresaron a Minnesota el 2 de febrero, recibidos por congresistas como Ilhan Omar y Joaquín Castro. Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional inició procesos de deportación acelerada, aunque la familia mantiene su solicitud de asilo activa y niega cualquier irregularidad migratoria previa.

Ver también: "Fuera, ICE": disruptivo discurso de Bad Bunny contra políticas de Trump al ganar su Grammy

El caso trascendió fronteras y despertó debate sobre políticas migratorias. El niño, descrito por su maestra como “brillante y cariñoso”, ha sufrido secuelas emocionales, incluyendo pesadillas, según testimonios de su padre. Su historia resaltó las vulnerabilidades de menores migrantes en medio de operativos federales.

Polémica por cancelaciones en Medellín para el concierto de Bad Bunny

Para el concierto del cantante puertorriqueño en Medellín, muchísimas personas viajaron desde varias partes del país, pero quienes arriendan en plataformas como Booking o Airbnb se han aprovechado para cancelar a última hora y cobrar precios altísimos por los hospedajes.