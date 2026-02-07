El comediante y ventrílocuo Jorge Muñoz, conocido por todos como ‘Tato’, abrió su corazón como pocas veces lo había hecho en el programa ‘Se dice de mí‘, donde relató uno de los capítulos más dolorosos y determinantes de su vida personal y profesional: su divorcio y la separación de su familia durante siete largos años.

(Vea también: ‘Sábados felices’ recordó participación de Yeison Jiménez con emotivo video: “Hermoso momento”)

Durante la entrevista, ‘Tato’ confesó que su relación sentimental lo llevó a cortar por completo cualquier tipo de comunicación con sus padres y su hermana.

Según explicó, fue una etapa en la que anuló sus vínculos familiares sin entender del todo las razones, más allá de la incomodidad que su entonces esposa manifestaba frente a la presencia de su familia. “Todavía me pregunto por qué lo hice”, reconoció el humorista de Sábados Felices, quien aseguró que en casa ella repetía constantemente que no le gustaba que su familia estuviera cerca.

El distanciamiento fue tan profundo que incluso afectó la dinámica laboral. Carolina Muñoz, hermana del comediante, recordó en ese mismo programa con dolor cómo intentaba ayudarlo profesionalmente, pero siempre encontraba una barrera. “Yo lo llamaba y le decía: ‘Mira, Jorgito, me llamaron para contratarte’, y él me respondía: ‘Hable con Mayren’”, contó.

Carolina describió la actitud de su hermano como despectiva, una situación que la lastimó profundamente. “Sentía que el corazón se me salía cada vez que me decía que hablara con la esposa”, expresó.

Con el paso del tiempo, la relación llegó a su fin y con ella apareció otro conflicto igual de duro: el económico y profesional. ‘Tato’ reveló que la casa, el carro y la empresa estaban a nombre de su exesposa.

Cuando se produjo la separación, él propuso vender los bienes para dividirlos en partes iguales, pero también hizo una petición clave: recuperar el nombre de la empresa y su representación legal, pues llevaba más de 15 años construyendo el ‘show’ de ‘Tato’, incluso desde antes de conocerla. La respuesta fue negativa. “No la voy a entregar”, recordó que le dijo ella.

Ante el panorama, el humorista tomó una decisión difícil pero estratégica. “Hagamos una cosa: yo te entrego el carro y la casa, y tú me das el nombre de la empresa”, le propuso. Finalmente, así ocurrió. Para ‘Tato’, fue el precio que tuvo que pagar para recuperar su identidad artística y su carrera.

Sin embargo, luego de la ruptura, llegó uno de los momentos más sanadores de su vida: la reconciliación con sus padres. El reencuentro familiar estuvo cargado de emociones. Al llegar a la casa, fue su padre quien abrió la puerta. “No había rencor”, relató conmovido.

Su papá lo abrazó y lo invitó a subir al segundo piso, donde estaba su mamá. El encuentro fue aún más intenso: lágrimas, abrazos abiertos y besos que sellaron el perdón. ‘Tato’ contó que ese fin de semana terminó convirtiéndose en 15 días junto a su familia, un tiempo que marcó el inicio de una nueva etapa.

Hoy, el humorista reconoce que recuperar a su familia fue la mejor decisión que pudo tomar, un acto de amor propio que llegó después de haber tocado fondo.

