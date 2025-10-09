David Alberto García, más conocido como ‘Jeringa’, fue retirado del cartel del Free Comedy Fest Medallo 2025, un evento de humor que reúne a varios de los comediantes más destacados del país.

La decisión se dio luego de la controversia que protagonizó con la también comediante Johana Velandia, conocida en redes como ‘Una gorda ahí’, luego de un intercambio de declaraciones que escaló en redes sociales.

Todo comenzó cuando Johana Velandia, durante una transmisión radial, hizo algunos comentarios sobre la participación de ‘Jeringa’ en un espectáculo de comedia en Medellín.

La creadora de contenido habría dicho que le sorprendía verlo en el evento, insinuando que estaban “recogiendo todo lo viejo”, en referencia a los artistas con larga trayectoria que formaban parte del cartel.

Sus palabras no pasaron desapercibidas. ‘Jeringa’, quien ha sido parte de la escena humorística colombiana por más de dos décadas, le respondió públicamente, pidiéndole “un poquito de respeto entre colegas”. En su mensaje, destacó que en la comedia también hay jerarquías y trayectorias que deben ser reconocidas.

El intercambio abrió una amplia discusión en redes sociales sobre los límites de la crítica entre comediantes, el papel de las nuevas generaciones en la escena del humor y la necesidad de mantener el respeto dentro de una profesión que, paradójicamente, vive de hacer reír.

Por qué sacaron a ‘Jeringa’ de evento en Medellín

Las declaraciones no se quedaron solo en el ámbito de la opinión pública. La controversia creció tanto que terminó afectando la participación de ‘Jeringa’ en el festival donde ambos estaban invitados.

Así lo dio a conocer el propio comediante, quien compartió en sus redes que la organización del Free Comedy Fest le envió una carta notificándole que no continuaría en el cartel de la edición 2025.

En la comunicación, firmada por Enrique Triana, CEO de Freeticket, se expresó agradecimiento por el interés del humorista en participar, pero se explicó que la situación mediática causada por sus declaraciones había tomado una dimensión que podía afectar el espíritu del festival.

“En los últimos días, se ha generado una situación mediática que ha cobrado una dimensión importante a raíz de sus declaraciones públicas y reiterativas sobre una comediante que también hace parte del festival, en reacción a un video promocional realizado por nuestra organización”, dice el comunicado compartido por ‘Jeringa’.

Acá, la carta compartida por ‘Jeringa’:

El texto agrega que, aunque la organización reconoce el derecho de cada artista a expresar su opinión, “la continuidad y el tono que ha tomado la conversación pública han derivado en un ambiente ajeno al espíritu del festival, cuyo propósito principal es promover el humor, la convivencia y el respeto entre colegas”.

El Free Comedy Fest también aprovechó la carta para reconocer la trayectoria de ‘Jeringa’, su aporte al humor colombiano y su papel como pionero para nuevas generaciones. Sin embargo, aclaró que la decisión de excluirlo no respondía a motivos personales, sino a la necesidad de preservar la armonía del evento y evitar tensiones entre los participantes.

“Por las razones mencionadas, y con el objetivo de preservar la tranquilidad del evento, así como el bienestar de todos los participantes y del público, hemos decidido no continuar con el acuerdo de participación en esta edición del Free Comedy Fest”, se lee en la misiva.

La decisión provocó diversas reacciones entre los seguidores del humorista, algunos de los cuales consideraron injusto que fuera él quien quedara por fuera del evento, mientras otros defendieron la postura de la organización, argumentando que era necesario poner límites cuando las diferencias personales se hacen públicas.

Así, el humorista, recordado por sus años en programas como ‘Sábados felices’ y su imitación de figuras políticas y del entretenimiento, quedó fuera del festival que se hará próximamente en Medellín.

