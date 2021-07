Eso recordó la también artista de ‘¿Quién mató a Sara?’ en un ‘live’ con Juan Diego Alvira, de julio de 2021, donde además reveló que, aunque antes no lo dijo, la razón por la que se casó con el comediante, luego de ser “novios varios años”, fue por la visa americana.

Todo empezó cuando a la estrella del humor le salió un trabajo en Univisión, en Estados Unidos, y a la famosa (que es una de las actrices que no estará en la segunda temporada de ‘Pasión de gavilanes’) le ofrecieron ser la antagonista de ‘Gata Salvaje’. No obstante, mientras que él pudo irse sin problema, a ella le negaron la visa.

“Yo había llevado todos mis papeles y a mí me decían siempre: ‘A ti nunca te la van a negar [la visa]’, porque es raro que se la nieguen a un artista, además con todos los papeles que llevaba y todo eso. Me la niegan y a mí me dolió mucho perder esa oportunidad y, con la visa que él tenía, nosotros nos casábamos y, automáticamente, al otro día a mí me daban visa para irme a Estados Unidos; por eso, fue el matrimonio. Yo nunca lo conté, pero fue así. Obviamente, nos queríamos mucho, teníamos una relación muy bonita, pero fue un tema más de emergencia para yo poder hacer mi novela”, narró Ana Lucía Domínguez.