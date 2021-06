En una historia de la red social, la artista que dio vida a Libia Reyes y a Ruth Uribe aseguró que ella no actuará en la segunda temporada de la producción, a cargo de Telemundo.

La famosa no solo respondió con una negativa, sino que explicó la razón por la que decidió no ser parte de la nueva apuesta de ‘Pasión de gavilanes’, que empezará con una tragedia.

“No, estoy grabando otra serie para Netflix… pronto les contaré de qué se trata”, fue lo que contestó Ana Lucía Domínguez a un seguidor que le preguntó: “¿Vas a salir en ‘Pasión de gavilanes 2’?”.

La celebridad, que está casada con su colega Jorge Cárdenas, no dijo en qué serie estará, pero ella ya había trabajado antes en apuestas de Netflix, una de ellas fue ‘¿Quién mató a Sara?’, que tendrá tercera temporada. Igualmente, actuó en ‘Nicky Jam: el ganador’.

Este es el video con lo dicho por la estrella de la televisión; la historia la replicó, en su cuenta abierta de Instagram, el periodista Carlos Ochoa, quien hace unos días contó por qué archivaron bionovela sobre Falcao García.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carlos Ochoa y sus Novelas (@carlosochoatv)

Actores de ‘Pasión de gavilanes’ que no estarán en segunda parte

Además de Ana Lucía Domínguez, se confirmó que Michel Brown, uno de los protagonistas (hizo de Franco Reyes), tampoco aceptó estar en la temporada dos.

Asimismo, se conoció que a Lorena Meritano (Dínora Rosales) no la llamaron; eso dijo ella cuando empezó a circular la versión de que la novela tendría segunda parte.

Danna García (Norma Elizondo) tampoco está confirmada, al igual que Mario Cimarro (Juan Reyes). Por el lado del actor hay esperanzas, pues afirmó que está en negociaciones con la cadena de televisión a cargo de la producción, mientras que el panorama de la actriz no es tan claro, porque ella señaló, en junio de 2021: “No sé nada de ‘Pasión de gavilanes 2’. Yo tuve alguna charla con Telemundo, pero, la verdad, es que, a hoy, no soy parte del proyecto. […] No he vuelto a tener comunicación con Telemundo”.

Respecto a los otros protagonistas, no se ha revelado oficialmente que sí vayan a ser nuevamente parte del elenco, pero varios medios dan por hecho que Paola Rey (Jimena Elizondo), Natasha Klauss (Sarita Elizondo) y Juan Alfonso ‘el Gato’ Baptista (Óscar Reyes) sí aparecerán, así como Jorge Cao (don Martín, el abuelo de las Elizondo).

Sobre otros artistas de la historia principal todavía no hay tantos datos de si aparecerán o no en la continuación de ‘Pasión de gavilanes’.