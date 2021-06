Es más, contrario a la versión que ha circulado recientemente de que la protagonista está en negociaciones con esa cadena de televisión, ella agregó que sí tuvieron conversaciones hace un tiempo, pero no han vuelto a hablar del tema.

“No sé nada de ‘Pasión de gavilanes 2’. Yo tuve alguna charla con Telemundo, pero, la verdad, es que, a hoy, yo no soy parte del proyecto. [….] No estoy actualizada en cómo va el proyecto, no he vuelto a tener comunicación con Telemundo. Así que, si tenían dudas, esa es la respuesta: a hoy, no soy parte del proyecto, pero estoy segurísima que si lo escribe Julio Jiménez es un éxito”, afirmó Danna García en un video.