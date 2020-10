green

“Está en marcha la producción de una nueva temporada de la exitosa telenovela con el elenco original de la misma. A día de hoy, el reparto que formó parte de la ficción estrenada en el año 2005 ha recibido la propuesta formal de unirse a esta nueva temporada para que sean ellos los protagonistas de esta continuación de la historia”, escribió Fórmula TV.

Lo hizo en su sitio web, luego de señalar que esta información la pudo “conocer en exclusiva”, pero también aclarando que no se sabe si los actores que fueron llamados aceptarán, “o tan solo veremos a algunos personajes de la [temporada] original en este nuevo proyecto” de ‘Pasión de gavilanes’, que tiene varios datos curiosos.

Ante eso, el canal de YouTube DiYos TV intentó demostrar que hay más pruebas de que, si bien no se ha concretado, sí están evaluando hacer la segunda temporada. Una es un comentario de Lorena Meritano en Instagram, que en el video dicen que ella borró, pero en el que se leía, según la captura de pantalla que publicaron: “La van a hacer, pero no me llamaron”, en respuesta a un usuario que celebró: “¡Segunda temporada de ‘Pasión de gavilanes’!”.

En esa grabación, además, el dueño del canal de YouTube afirma que contactó a dicha artista que hizo de la malvada Dinora Rosales en la producción, y mostró el supuesto chat de su conversación con ella y en el que se leen frases donde, entre otras cosas, se afirma que es Telemundo quien está contactando a los actores para preguntarles, pero “nada más”.

Ahí además se relata que, en palabras de la fuente, la actriz que interpretó a la antagonista también dijo: “No hay otra temporada, sería un gran error hacerla, pero, si la quieren hacer, que la hagan; nada como la original”.

El comentario y el chat se pueden ver desde el minuto 1:15 de este video de YouTube:

Productor de ‘Pasión de gavilanes’ sí quiere hacer nueva temporada

Por lo menos eso le confesó Hugo León a Lorena Meritano en agosto, cuando ellos hablaron de la posibilidad de que hubiera una continuación de la exitosa novela basada en ‘Las aguas mansas’, en un en vivo de Instagram.

No obstante, el productor igualmente le expresó a la actriz que el tema no era fácil, pues entre otros detalles, se debía evaluar la disponibilidad del elenco, ya que considera que una nueva temporada de la novela de Julio Jiménez debería ser con los mismos artistas y no con otros. De ahí que insistiera que, en caso de darse la posibilidad, primero había que hacer una negociación previa, incluso también sobre temas de derechos, y luego sí escribir los libretos.

“‘Pasión de gavilanes 2’ no existe. Podría llegar a hacer, pero hay que alinear muchos planetas para que eso se dé, porque hay un tema de derechos, podría hablar de egos, de muchas cosas, que tratar de ponerlos en un papel, para que eso se pueda hacer, es una tarea larga, que tendría que comenzar por el deseo de hacerlo. Sí [me gustaría] y veo que hay historia para hacerlo. Siento que tocaría partir de la base que hizo ‘Pasión de gavilanes’; uno no puede decir, por ejemplo, que Juan Reyes sea otro actor; tienen que ser los actores [originales]”, aseguró Hugo León.

En medio de esa declaración, contrario a lo que supuestamente manifestó en el mencionado chat, Lorena Meritano se mostró entusiasmada con la opción de una nueva temporada de ‘Pasión de gavilanes’ y ser parte de ella. “Aunque estoy en Buenos Aires, a la orden, señor. Yo me le meto… me revive”, dijo en el ‘live’.

Desde el minuto 1:23:00 desde IGTV aparecen estas declaraciones del productor y la actriz sobre la posible segunda temporada de ‘Pasión de gavilanes’, de la que Telemundo y Caracol no han mencionado públicamente querer hacerla: