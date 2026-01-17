En medio de los recuerdos que afloran luego de la trágica muerte del cantante Yeison Jiménez, ‘Sábados felices’ revivió un momento poco conocido y lleno de humor del artista. Se trata de la vez en que apareció como humorista en el programa de televisión.

“Muchos no conocieron esta divertida faceta de Yeison Jiménez: así celebró los 50 años de Sábados Felices. El artista era un gran imitador y nos regaló este hermoso momento que recordaremos toda la vida”, se lee en el mensaje compartido por Caracol Televisión y ‘Sábados Felices’.

El episodio, ocurrido varios años antes de su fallecimiento, sorprendió tanto a la audiencia como a sus propios fanáticos. En esa ocasión, Jiménez apareció en el programa imitando al personaje cómico de ‘Don sincero’, originalmente interpretado por ‘Carro loco’.

¿En qué año Yeison Jiménez participó en ‘Sábados felices’?

Jiménez asumió el reto con naturalidad, demostrando una faceta distinta a la que normalmente mostraba en sus presentaciones musicales, y llevando risas al público en el marco de los 50 años del programa en 2022.

Este momento se ha recordado con cariño en redes sociales y entre seguidores de ambos géneros —la música popular y la comedia— como una muestra de la versatilidad y espontaneidad del cantante.

Más allá de interpretar sus éxitos en tarima, esa incursión en la comedia evidenció su disposición a experimentar y disfrutar de otros espacios del entretenimiento, conectando con la audiencia en un contexto distinto al de sus conciertos.

El recuerdo de esta aparición ha cobrado fuerza entre los homenajes que circulan en medios y plataformas digitales desde el fallecimiento del artista, destacando no solo su impacto en la música popular colombiana, sino también esos instantes de cercanía con el humor y la cultura televisiva nacional.

Yeison Jiménez y otras muertes trágicas que han marcado la música

Grandes artistas como Yeison Jiménez, Carlos Gardel, Ritchie Valens, Pedro Infante, Jenni Rivera, Juancho Rois, Otis Redding y Aaliyah perdieron la vida en trágicos accidentes aéreos. Sus historias terminaron demasiado pronto, pero su música y legado siguen vivos