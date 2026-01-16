La modelo Camila Galviz salió al paso de los rumores que circularon en redes sociales en los últimos días y que la señalaban como la supuesta amante del fallecido cantante Yeison Jiménez. A través de un comunicado publicado en sus historias de Instagram, la joven aseguró que las publicaciones que se le atribuyen y que han sido difundidas desde perfiles falsos no le pertenecen y, en algunos casos, podrían haber sido manipuladas con inteligencia artificial.

Sigue a PULZO en Discover

(Lea también: Cuál fue el problema entre Luis Alberto Posada y Yeison Jiménez: recuerdan video que aclaró todo)

Galviz fue enfática en rechazar cualquier vínculo con el material que circula en distintas plataformas digitales bajo su nombre. “Las publicaciones, conversaciones, imágenes y perfiles que están circulando desde cuentas falsas no me pertenecen y no son reales, incluyendo contenido creado o manipulado con inteligencia artificial”, escribió, al tiempo que recalcó que su presencia en redes sociales tiene un carácter estrictamente profesional.

En su mensaje, la modelo también dejó claro que no busca exposición mediática a partir de la polémica. “No busco fama, atención ni exposición desde el escándalo. Mi trabajo en redes es profesional y nunca ha estado basado en la controversia”, señaló, rechazando los intentos de vincularla a versiones no verificadas para generar notoriedad.

Lee También

El comunicado que la modelo

Galviz explicó que el único contenido que compartió relacionado con el artista fue una fotografía y la captura de un mensaje privado, sin intención de provocar interpretaciones ajenas a la realidad.

“Lo único que hice fue compartir una foto y un pantallazo de una conversación como un gesto personal. Ese fue el único contenido que publiqué”, precisó.

Asimismo, aclaró que no tiene cuentas alternas ni secundarias en redes sociales, luego de que algunos perfiles en TikTok se presentaran como supuestas cuentas adicionales creadas para “expresar su dolor” por la muerte del cantante. “Este perfil y mi cuenta de TikTok son las únicas que sí son mías”, enfatizó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ✨𝓒𝓪𝓶𝓲 𝓖𝓪𝓵𝓿𝓲𝔃✨ (@camila_galviz_)

(No deje de ver: Video inédito muestra particular gesto de Yeison Jiménez en último viaje: un reflejo en espejo)

La polémica comenzó en la noche del 10 de enero, cuando Camila Galviz publicó una ‘selfie’ en blanco y negro junto a Yeison Jiménez, pocas horas después de que se conociera la muerte del cantante en un accidente aéreo ocurrido en Paipa, Boyacá. La imagen iba acompañada del mensaje “No lo creo” y dos corazones rotos.

Fuertes crític4s está llevando una joven llamada Camila Galvis, por publicar imágenes y mensajes comprometedores, dando a entender supuestamenteque habría tenido un romance con el cantante Yeison Jiménez.

Posteriormente, la modelo compartió la captura de un mensaje reciente enviado por el artista, en el que este la saludaba con la frase: “¿Cómo estás, preciosa? Buenos días”, acompañado del texto “Hoy, tu último mensaje”. Tras estas publicaciones, comenzaron a surgir nuevos perfiles en TikTok y otras redes que difundieron supuestas conversaciones privadas y mensajes atribuidos a Galviz, en los que se hablaba de un presunto romance oculto.

Ante la viralización de estos contenidos, la joven reiteró que se trata de información falsa difundida por terceros. “Todo lo demás que se está difundiendo no me corresponde, no ha sido publicado por mí y no es real”, afirmó, agradeciendo a quienes han actuado con respeto y criterio frente a la situación. Además, anunció que no hará más comentarios al respecto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ✨𝓒𝓪𝓶𝓲 𝓖𝓪𝓵𝓿𝓲𝔃✨ (@camila_galviz_)

Finalmente, Galviz recordó que su relación con Yeison Jiménez fue una amistad de larga data y que su publicación respondió a un gesto personal de despedida.

“Yeison para mí fue una persona especial, teníamos una amistad de hace mucho tiempo. Es normal que me doliera y que compartiera ese último recuerdo, como muchos lo han hecho”, concluyó.

La modelo ya se había

Yeison Jiménez y otras muertes trágicas que han marcado la música

Grandes artistas como Yeison Jiménez, Carlos Gardel, Ritchie Valens, Pedro Infante, Jenni Rivera, Juancho Rois, Otis Redding y Aaliyah perdieron la vida en trágicos accidentes aéreos. Sus historias terminaron demasiado pronto, pero su música y legado siguen vivos